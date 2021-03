Sonia Bergamasco, le figlie Valeria e Maria con Fabrizio Gifuni: l'amore durante La meglio gioventù

21 marzo 2021 a

Sonia Bergamasco è una delle attrici italiane più apprezzate dal pubblico. Nata a Milano il 16 gennaio del 1966, sotto il segno del Capricorno, è un volto noto del piccolo e grande schermo, non solo al cinema, visto che per esempio è nel cast della fiction di successo Il commissario Montalbano, dove interpreta la fidanzata dell’ispettore, Livia. Quest'ultima tradita nell'ultimo episodio andato in onda: Il metodo Catalanotti. Sin dalla giovane età ha studiato e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Fabrizio Gifuni, la moglie è Sonia Bergamasco: partner al cinema con Zingaretti e Zalone. Con lei due figlie

Dopo è arrivata anche la recitazione, e ha studiato nella prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro. Il debutto nel mondo dello spettacolo è appunto avvenuto a teatro: nel 1989 ha preso parte allo spettacolo Faust seguito da Arlecchino servitore di due padroni entrambi diretti dal maestro Giorgio Strehler. La Bergamasco è stata diretta successivamente da maestri come Massimo Castri, Silvio Soldini, Giuseppe Bertolucci, Bernando Bertolucci, Marco Tullio Giordana e tanti altri. Sonia è nota al grande pubblico anche per la parte nel film di Checco Zalone, Quo vado?, dove interpreta l’impiegata che cerca di convincere a tutti i costi Checco a lasciare il suo “posto fisso” proponendo le mete più disparate. Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è sposata con Fabrizio Gifuni dal 2000. I due hanno recitato insieme nel film La meglio gioventù, uno dei capolavori del cinema italiano, e da quel momento è scoccata la scintilla.

Sonia Bergamasco, il marito Fabrizio Gifuni conosciuto sul set de La meglio gioventù: le due figlie Valeria e Maria

Valeria e Maria sono le figlie di Sonia Bergamasco, nate proprio dall’unione con il marito. Gifuni è un attore di teatro, cinema e tv, proprio come la moglie. In particolare lui è molto attivo sul palco, con molti spettacoli recitati a partire dall’inizio degli anni Novanta e anche diretti in qualità di regista. Invece per il cinema, è riuscito a vincere il David di Donatello per il miglior attore non protagonista per il film Il capitale umano (2014).

