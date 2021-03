Willie Peyote, dalla laurea in scienze politiche al lavoro come call center | Video

21 marzo 2021 a

a

a

Willie Peyote è uno degli artisti e rapper del momento. Partito dal rock e dal punk, è approdato al suo genere rap e indie grazie al quale ha riscosso molto successo. Ha partecipato per la prima volta al 71esimo Festival di Sanremo con il brano Mai dire mai (la locura). La canzone ha conquistato il premio della critica Mia Martini nella rassegna canora. Questo il video ufficiale del brano.

Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra Willy il Coyote (il celebre personaggio dei cartoni animati); il peyote, pianta grassa che ha effetti allucinogeni e il diminutivo inglese del suo nome, Guglielmo. Guglielmo Bruno è quindi il vero nome dell’artista, nato a Torino il 28 agosto 1985. Sin da piccolo si è appassionato alla musica, anche grazie al padre che è musicista e porta con sé il figlio in tourneé. Dopo un periodo vissuto a Parigi e la laurea ottenuta in Scienze Politiche, le sue prime esperienze sono nel genere rock e punk. Willie ha ricordato così quei momenti: "Ho iniziato suonando il basso in una band punk rock - ha affermato - il rap mi ha folgorato solo durante gli ultimi anni delle superiori. All’inizio cercavo di mettere un po’ di rap nei miei pezzi suonati, e ora invece cerco di mettere la musica suonata nei miei pezzi rap".

Willie Peyote contro tutti, attacco a Francesco Renga. Ma la replica di Ambra Angiolini è durissima | Video

Nel 2008 ha pubblicato il suo primo disco rap insieme al gruppo Sos. I genitori e le due sorelle sono Testimoni di Geova, mentre lui è ateo. Inoltre, prima di intraprendere la carriera musicale, ha lavorato anche in un call center. Attualmente è single: "Vivo da solo in circa 70 metri quadri", ha raccontato a novembre 2019 in un'intervista a Le Iene. Dal singolo La tua futura ex moglie, emerge un'idea piuttosto cinica, realista e consapevole dell'amore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.