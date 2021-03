Sandra Milo e il sesso con Federico Fellini: "Era sublime, lo facevamo per terra. Lui odiava il letto"

21 marzo 2021 a

Sandra Milo è una delle attrici più celebri nel panorama del cinema italiano e non solo. Ha 88 anni e attualmente il suo fidanzato è Alessandro Rorato, più giovane di 40 anni. Al settimanale Oggi l'attrice ha parlato apertamente del suo ultimo amore: "E' amore vero", ha affermato, per poi lasciarsi andare a qualche dettaglio piccante. La Milo è sempre più in forma, nonostante Rorato sia recentemente risultato positivo al Covid. L'amore va comunque a gonfie vele.

L'ultima fiamma di Sandra Milo, il colpo di fulmine con Alessandro Rorato (37 anni più giovane)

Sandra e Rorato sono fidanzati da diversi mesi, lui le ha addirittura regalato un vistoso anello a suggello del legame. “Tra noi è una bella intimità”, ha commentato candidamente l’attrice. Ma niente sesso, stando alle dichiarazioni della Milo. “Ma non facciamo quella cosa lì - ha rivelato -. Il nostro è un amore spirituale e platonico: nemmeno un bacio". Di fatto sono molti - anche tra i personaggi famosi - a credere in una sceneggiata: possibile che Sandra Milo e Alessandro Rorato stiano davvero insieme? Con 40 anni di differenza? Evidentemente sì.

Sandra Milo, tre figli e tanti amori: il primo matrimonio a soli 15 anni. La storia con Federico Fellini

I dubbi sono stati sollevati soprattutto da Costantino Della Gherardesca, che teme un raggiro di ai danni di “Sandrocchia”. Ma lei ha sempre ribattuto alle critiche: “Io so chi è Alessandro e lo amo per quello che è: una persona bellissima dentro”, la replica. In un recente passato, Sandra Milo si è pure lasciata andare ai dettagli sull'amore, questo di certo non platonico, con il grande regista Federico Fellini: "Il sesso con Fellini era sublime - ha raccontato in passato a Ciacci -. Lo facevamo per ore sulla moquette verde o su un piumino, ma sempre in terra. Lui odiava il letto". Insomma, i tempi della passione per la Milo, 88 anni a marzo, sono decisamente terminati e con il nuovo fidanzato Alessandro Rorato c'è spazio per l'amore platonico.

