Deborah Compagnoni, matrimonio finito con Alessandro Benetton: insieme hanno tre figli

Deborah Compagnoni, 50 anni, è uno degli ospiti principali della puntata di oggi, domenica 21 marzo, di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio. E' stata una delle più grandi sciatrici italiane, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. La sua carriera è iniziata quando aveva solo 16 anni, per concludersi nella stagione 1998-1999 con i giochi olimpici invernali di Nagano, in Giappone.

E' sposata con Alessandro Benetton (secondogenito di Luciano Benetton e Maria Teresa Maestri) e insieme hanno tre figli: Agnese, di 20 anni, Tobias di 17 e Luce, di 14 anni. Il loro matrimonio, tuttavia, sembra essere finito: sono diverse settimane, infatti, che i due si sarebbero separati. Un amore nato sulle piste di sci, grande passione di entrambi, ma a testimoniare la fine della loro storia anche l'assenza sui rispettivi profili social di foto insieme, ma unicamente con i figli. Tutto sarebbe avvenuto lo scorso lockdown, ma le notizie trapelate non sono mai state confermate, né smentite.

Secondo quanto riportato da alcuni siti di gossip, tra cui Dagospia, la rottura sarebbe avvenuta nel corso del primo lockdow, nella primavera 2020. Tuttavia non vi è stata alcuna conferma di questa rottura: la coppia è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata. Anche il matrimonio, avvenuto a New York nel 2008, si è svolto con una cerimonia blindata e quasi segreta. In una recente intervista al Corriere della Sera, la Compagnoni aveva dichiarato sul suo matrimonio: “Alessandro è un uomo intelligente. Ha bisogno di tanti stimoli. Stiamo bene insieme". Ma nulla di più. Chissà se questa sera ci sarà qualche domanda "impertinente" di Fazio su questo tema, anche se stando alle anticipazioni sulla puntata di oggi, si dovrebbe parlare della sua carriera di sportiva e del suo impegno civile.

