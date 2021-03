Ester Pantano, la passione per i viaggi: "Mi hanno permesso di conoscere decine di ragazzi stranieri"

21 marzo 2021 a

a

a

Ester Pantano è un'attrice italiana, nota per aver preso parte a diverse fiction Rai, tra cui Imma Tataranni e Makari. L’attrice, splendida interprete siciliana, si è formata al Centro Sperimentale di Roma. "Quando ero piccola, mia madre mi ha iscritta a un festival di canto ma, visto che ero super timida, tra una canzone e l’altra l’emozione era talmente forte che scoppiavo a piangere, un fiume in piena. L’idea di fare un corso di teatro è nata da questo: dal cercare un modo per gestire l’emotività senza bloccarla, ma neanche lasciarla libera", ha raccontato Ester in una vecchia intervista. Ad aiutarla non soltanto il talento, la presenza scenica e la bellezza, ma anche la capacità di parlare fluentemente inglese e francese.

Luca Zingaretti da commissario Montalbano diventa "Il giudice meschino"

Nel corso della sua carriera, ha vinto il premio Camilleri a “Cortinametraggio”. Al momento l’attrice sta studiando doppiaggio cantato per la Disney. Non a caso tra i suoi brani preferiti ve n’è uno de La Sirenetta: "Adoro quando Ariel comincia a raccontare i souvenir di un mondo che viene da fuori e che lei sente il bisogno di vedere - ha rivelato sempre in una intervista passata -. Non vuol dire che quello che ha non è abbastanza, ma sa che c’è dell’altro: ogni volta che ricanto quella canzone è un pianto, la conosco a memoria, è sempre un’emozione che va dritta nello stomaco". La sua più grande passione dopo la recitazione? Viaggiare. "Penso, per esempio, a New York, una città in cui mi piacerebbe tanto vivere in futuro e che mi ha insegnato che il tempo è prezioso e che fugge un po’ per tutti - ha commentato recentemente -. Ho sempre avuto una grande fame di cose nuove, di scoperte, e ho sempre cercato il bello in ogni cosa: i viaggi, in questo, sono stati fondamentali perché mi hanno permesso di conoscere decine di ragazzi stranieri che avevano il mio stesso sogno".

Da noi a ruota libera, da Monica Fialdini ci sono Claudio Baglioni ed Ester Pantano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.