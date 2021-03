Patrizia Pellegrino: figli, ex marito e il tumore: chi è l'amata showgirl

21 marzo 2021 a

Patrizia Pellegrino ospite di Domenica Live nella puntata di oggi, domenica 21 marzo 2021 su Canale 5. Patrizia Pellegrino è una delle popolari showgirl italiane. E' nata a Napoli, a Torre Annunziata il 28 luglio del 1962. Aveva appena 19 anni quando ha fatto il suo debutto nel film ‘Onore e Guapparia’. Un personaggio che è conosciuto al grande pubblico sia per i film che per il piccolo schermo e che torna nelle rete ammiraglia Mediaset per raccontare quanto le è successo alla soglia dei 60 anni.

Patrizia Pellegrino è stata conduttrice, valletta, in diversi programmi di successo. Patrizia Pellegrino ha alle spalle due matrimoni. Il primo risale a diversi anni fa con Pietro Antisari Vittori. Il secondo, invece, risale al 2005 con Stefano Todini, imprenditore. Nozze che non sono andate a buon fine.

Patrizia è mamma di tre figli: Tommaso ed Arianna Antisari Vittori, avuti dal primo patrimonio con Pietro, e Gregory, adottato in Russia.

La vita privata della showgirl partenopea è comunque ricca di gossip.La Pellegrino, ha avuto diverse relazioni sentimentali, tra cui una relazione durata 8 mesi con il principe Alberto di Monaco. Stando alla cronaca rosa, la loro storia si sarebbe conclusa quando la Pellegrino posò nuda per le riviste erotiche di Playboy e Playmen. Indiscrezioni delle cronache rosa.

Come detto nel 2005 ha sposato l’imprenditore Stefano Todini. Il loro matrimonio si è concluso nel 2013 e 3 anni dopo, la Pellegrino si è legata sentimentalmente al suo attuale compagno, il manager Giampaolo Embrione. Una vita privata intensa quella di Patrizia Pellegrino come è stata molto ricca quella professionale che è iniziata quando era giovanissima e che continua ancora con grande affetto da parte dei suoi numerosi fan che non hanno mai smesso di seguirla.

