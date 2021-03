Madame, dal bullismo a scuola alle prime storie: "Sono bisessuale, vivo questa cosa con normalità" | Video

21 marzo 2021 a

Madame è una giovane rapper italiana. Il suo vero nome è Francesca Calearo, nata il 16 gennaio 2002 a Creazzo, in provincia di Vicenza. Il nome d’arte è nato per caso, mentre con la complicità di alcuni amici chiedeva ad un software come si sarebbe chiamata se avesse fatto la drag queen. Nonostante la giovane età Madame ha già ricevuto diversi consensi grazie a due hit importanti come Sciccherie e 17. Ha conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e ha duettato con Marracash, Negramaro e Ghali. A X Factor 2020 si è esibita in coppia con il collega Blind: i due hanno interpretato il brano Baby, scritto dalla giovane.

La figura più importante nella sua carriera artistica è la famosa manager Paola Zukar, nota per aver preso sotto la sua ala grandi rapper come Fabri Fibra. Al festival di Sanremo 2021 ha portato il brano Voce.

Tra i suoi fan c'è anche Cristiano Ronaldo, che qualche tempo fa ha condiviso un brano di Madame nelle sue storie di Instagram. Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante si è spesso raccontata a cuore aperto in alcune interviste. Il primo amore fu "l’allenatore di pallavolo. Io 14 anni, lui 30. M’innamoro, comincio a lavarmi, una volta ogni due giorni invece che una al mese. Mi trucco per andare agli allenamenti". Poi però "a 18 anni già stavo da un’altra parte: innamorata della professoressa di matematica". Madame ha rivelato di aver subito pure atti di bullismo dai suoi ex compagni di scuola: "Mi prendevano in giro. Per i denti, e per il fatto che non mi lavavo", ha detto. "Una volta - ha raccontato - sono svenuta: e loro, i miei compagni, mi hanno calpestata, mi calpestavano per capire se fingessi". Infine il lato della sessualità: "Io sono bisessuale - ha spiegato -, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa".

