Oroscopo Corriere lunedì 22 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di lunedì 22 marzo 2021: ecco che cosa dicono le stelle per la giornata. Le previsioni segno per segno.

ARIETE

Tirate fuori desideri e aspirazioni e rimboccatevi le maniche: la posizione positiva di Venere vi vede vincenti. Approfittate del momento.

TORO

Siete chiamati a intraprendere una strada particolarmente tortuosa per avere le risposte che cercate. Non abbiate paura di tuffarvi nell’ignoto.

GEMELLI

La coppia è stabile, vivete un momento piuttosto favorevole. E se siete single qualcosa di nuovo può arrivare, è il momento delle scelte.

CANCRO

Mostrate di avere una marcia in più e schiacciate il piede sull'acceleratore: dimostrate ai vostri capi che siete pronti per il grande salto.

LEONE

Non è da te, ma oggi ti affidi al tuo intuito per farti guidare in un territorio difficile. Potresti essere angosciato dal comportamento degli altri.

VERGINE

Oggi lavorate con il pensiero rivolto a una scadenza che si avvicina sempre di più e vi tormenta. Momento complicato per le finanze.

BILANCIA

Potreste non sostenere altro stress per varie ragioni. Emotivi come siete, è naturale che l’ansia e il malumore abbiano effetti nefasti.

SCORPIONE

Basta poco per rigenerarsi: una passeggiata, una lettura di piacere, una mezzora di attività fisica anche a casa, o anche sfogliare foto ricordo.

SAGITTARIO

Quante volte avete fatto bel viso a cattivo gioco? Sapete bene che le inimicizie e qualche contrasto di troppo potrebbero causarvi delle grane.

CAPRICORNO

Avreste bisogno di maggiore concentrazione: non sarà facile prendersi cura di tutti gli aspetti del vostro lavoro con tutto il caos intorno a voi.

ACQUARIO

La sincerità in amore è la chiave per tutti voi: sia che siate fidanzati, sposati o alla ricerca dell’anima gemella. Non siate quello che non siete.

PESCI

Non siete in forma, riuscite con difficoltà a mantenere gli impegni presi e tenderete a essere dispersivi e caotici. Meglio lasciar perdere qualcosa.

