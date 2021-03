Ghemon, dalla depressione all'amore per Giulia Diana: la fidanzata vegana convinta | Video

21 marzo 2021 a

Ghemon, all'anagrafe Giovanni Luca Picariello (per tutti Gianluca), è un cantante italiano, rappresentante della musica hip hop, anche se lui tende a sfuggire alle etichette. Nato ad Avellino il primo aprile 1982, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, sin da ragazzino ha mostrato una grande passione per la musica, ma anche per la scrittura. I suoi primi approcci con il mondo della musica lo hanno condotto, grazie all’intervento di un suo cugino, a conoscere dapprima Luciano Ligabue e i Litfiba, e poi gli Articolo 31 e gli Otierre.

Da qui il ragazzo ha tratto la sua ispirazione. Il nome d’arte, Ghemon, è stato una sua precisa scelta, presa a 17 anni. L’artista ha infatti preso spunto dal celebre Goemon, personaggio del cartone animato di Lupin, dal quale era rimasto affascinato per il suo aspetto e per il suo mutismo. Il suo percorso musicale è stato tutto in crescendo: dai suoi primi passi nel collettivo 15barrato agli exploit da solista, Ghemon si è fatto strada nel panorama dell’hip hop italiano, guadagnando molti consensi, fino alla partecipazione a Sanremo 2021 condotto da Amadeus e Fiorello, con il brano Momento perfetto.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è laureato in Giurisprudenza alla Luiss di Roma. In gioventù, Ghemon ha sofferto molto di depressione, che gli è stata diagnosticata a 30 anni. Il rapper ha affrontato un periodo buio, temendo di non poterne più uscire. Ma grazie alla psicoterapia, ai farmaci e ad una grande forza di volontà, ha saputo tirar fuori le unghie e risollevarsi. E' fidanzato con Giulia Diana: di lavoro fa la manager, è un’appassionata di tatuaggi e vegana convinta. Ghemon ha raccontato di aver scoperto, dopo tanti anni, di essersi innamorato di una delle sue migliori amiche, e di essere rimasto sorpreso nel capire che anche lei ricambiava i suoi sentimenti. Ora vivono felici il loro amore.

