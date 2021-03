Mezz'ora in più, oggi su Rai 3 ospiti di Lucia Annunziata sono Franco Locatelli, Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano

21 marzo 2021 a

Mezz'ora in più torna oggi, domenica 21 marzo, su Rai 3 a partire dalle ore 14.30. Ecco anticipazioni e ospiti della trasmissione condotta da Lucia Annunziata. Al centro della puntata c'è la ripresa della campagna di vaccinazione e le tensioni in Europa dopo il chiarimento dell’Ema sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca; la nuova segreteria del Partito Democratico scelta da Enrico Letta; la politica estera del presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo il primo incontro bilaterale tra le delegazioni di Usa e Cina in Alaska.

Questi i temi al centro della puntata di "Mezz’ora in più" e "Mezz’ora in più/Il mondo che verrà". Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli, i vicesegretari del Partito Democratico Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano, Tonia Mastrobuoni del quotidiano La Repubblica e Angela Mauro dell’Huffpost, il vice presidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri, il giornalista e scrittore Federico Rampini. Il talk show di politica e attualità del primo pomeriggio di rai 3 si svolgerà quasi in contemporanea con Domenica In di Mara Venier, che sarà aperto dall'intervista in studio al ministro della salute, Roberto Speranza, che parlerà proprio della campagna vaccinale, dello scenario pandemico italiano e del quadro delle prossime settimane. Anche e soprattutto in vista delle festività pasquali e delle restrizioni che dovranno essere programmate dopo il 6 aprile, quando scadrà il quadro normativo vigente.

Dall'attualità, poi, la Venier passerà come di consueto alla musica e allo spettacolo, con altri ospiti come i cantanti Bugo, Madame e Ghemon e il regista di fama internazionale Ferzan Ozpetek. Sempre parlando di cantanti, Ermal Meta sarà invece ospite su Rai 2 a Quelli che il calcio, insieme alla giornalista sportiva Ilaria D'Amico, compagna del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. In serata c'è anche Che tempo che fa, a partire dalle ore 20, sempre su Rai 3.

