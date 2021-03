Coma_Cose, frutto dell'amore tra Fausto Lama e Francesca Mesiano: con loro il gatto Rebel | Video

21 marzo 2021 a

Il duo Coma_Cose è una coppia nella musica e nella vita. Formato da Fausto Lama, nome d’arte di Fausto Zanardelli, e Francesca Mesiano, ha preso vita nel 2016 in piena estate. I due, ancora prima di unirsi, hanno avuto a che fare con la musica attraverso altri tipi di progetti. Lei è conosciuta anche come California Dj e, infatti, ha suonato in tantissimi locali; lui, invece, è noto anche con il nome di Edipo ed ha pubblicato diversi album da solista, l’ultimo con la nota casa discografica Universal Music.

Fausto e Francesca sono due cantanti che vivono a Milano che stanno conquistando sempre di più il pubblico italiano anche attraverso le canzoni pubblicate sul loro canale YouTube. Il duo ha pubblicato i primi brani nel 2017. Nel 2020, nonostante la pandemia da Covid, per i Coma_Cose è un anno davvero importante. Dopo aver collaborato con Francesca Michielin nell’album Feat, sono comparsi nella serie televisiva targata Netflix Summertime. Hanno quindi pubblicato un altro Ep, Due, contenente due soli brani: Guerre fredde e La rabbia. Un po' a sorpresa hanno partecipato come concorrenti al Festival di Sanremo 2021, condotto da Amadeus in collaborazione con Fiorello, dove hanno cantato per la prima volta sul palco dell'Ariston con il brano Fiamme negli occhi.

Uniti dalla passione per la musica e da un grande amore: i Coma_Cose stanno insieme e sono felicemente innamorati l’uno dell’altra. Sempre relativamente alla loro vita privata, entrambi erano commessi presso un negozio di borse: è proprio così che, infatti, si sono incontrati e hanno deciso di fare musica insieme. Il nome Coma è stato scelto perché cercavano una parola che rappresentasse uno stato mentale. Cose, invece, lo hanno aggiunto solo perché ci stava bene. Per ora non pensano al matrimonio e con loro vive il gatto Rebel, un esemplare di Sphynx.

