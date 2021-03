Gianni Morandi, "ragazzo fortunato": il video dall'ospedale dopo l'incidente

21 marzo 2021 a

Il video è sulle note di "Ragazzo fortunato" di Jovanotti. Poi appare lui in ospedale, dove si trova da dieci giorni a causa di un incidente. Lui è Gianni Morandi. "21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione", afferma il cantante nel post su Facebook. Gianni Morandi, dieci giorni fa ha avuto un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino, riportando gravi ustioni alle mani.

Il cantautore ha quindi pubblicato questo video girato dalla moglie Anna dal reparto dove è ricoverato, sulle note del successo di Lorenzo Jovanotti un pezzo cult che ben si addice al momento: "Ragazzo fortunato". "La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri - prosegue Morandi nel post -. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi... Video di Anna".

Gianni Morandi, oltre che uno dei più grandi cantati e interpreti della musica italiana, è un personaggio seguitissimo sui social dove resta in contatto con i fan attraverso post che riguardano sia la sua vita professionale sempre molto intensa a dispetto del momento di pandemia, ma anche di vita privata. Questo è uno di quelli. Morandi racconta la situazione dalla quale sta uscendo e documenta con un video con un pezzo musicale che ben si addice, che cosa è successo. Eccolo quindi il "ragazzo fortunato" che con spirito combattivo e positivo sta ormai avviandosi a superare un incidente che sta richiedendo cure nel nosocomio specializzato. Una delle nostre eccellenze come dice appunto, Gianni Morandi.

