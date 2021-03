Bugo, dall'amore per la diplomatica Elisabetta al matrimonio in India e il tifo per la Juventus | Video

21 marzo 2021 a

Bugo, all'anagrafe Cristian Bugatti, è un musicista italiano, cantautore e artista in generale. Nato a Rho (a Milano) il 2 agosto 1973, sotto il segno zodiacale del Leone, ha trascorso la sua prima infanzia a Cerano e poi a Trecate, entrambi in provincia di Novara. E' durante il periodo del liceo che ha iniziato a scoprire la letteratura, la poesia e la musica. Non è solamente un cantautore, perché nel tempo si è dedicato anche al cinema e all'arte nel suo complesso. E' noto al grande pubblico televisivo per la lite con Morgan nel corso del festival di Sanremo 2020.

Morgan ha cambiato il testo della canzone durante una esibizione, con chiari riferimenti proprio a Bugo, che quindi ha deciso di abbandonare la scena dopo qualche secondo. L’incidente sanremese gli ha regalato una grande notorietà e nel 2021 è stato confermato da Amadeus nel cast di Sanremo con il brano E invece sì. Nel 1994, Bugo ha fondato la sua band, i Quaxo. L’esperienza è durata solo due anni, e nel 1998 ha esordito come solista. Il primo album è invece del 2000, e da quel momento la sua carriera è decollata, passando tra musica elettronica, rock e cantautorato. Bugo è stato attore nel lungometraggio Pedra Mendalza, girato dal cantautore Claudio Rocchi, e nel film Missione di Pace, con Silvio Orlando e Alba Rohrwacher. Ama il calcio ed è un grandissimo tifoso della Juventus.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bugo è sposato con Elisabetta, una donna che lavora come diplomatica in India. Per questo motivo le loro nozze sono state celebrate, nel 2011, a Nuova Delhi. Sappiamo anche che la coppia ha un figlio. I due sono molto riservati e non raccontano molti episodi riguardanti la loro quotidianità. A lei, il cantautore ha dedicato il brano I miei occhi vedono.

