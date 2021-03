Georgina Rodriguez, sexy foto in intimo prima di Juventus-Benevento: lady Ronaldo infiamma i social

21 marzo 2021 a

a

a

Georgina Rodriguez infiamma i social con uno scatto sexy alla vigilia di Juventus-Benevento. Il "fenomeno" in questi giorni non proprio eccezionali per la "Vecchia Signora" (e quindi per il suo asso), è anche lei, lady Ronaldo.

Paratici blinda Cristiano Ronaldo: "Futuro alla Juventus? Senz'altro. E' un privilegio averlo con noi"

Prima della partita del marito Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus che giocherà in campionato oggi domenica 21 marzo 2021 contro il Benevento, Georgina ha conquistato i fan con uno scatto che ha ottenuto subito una pioggia di like e valanghe di commenti. Una foto che la ritrae in intimo e che fa seguito a immagini che nell'account personale riscuotono sempre grande successo da parte dei suoi follower.

La modella argentina, nella foto pubblicata su Instagram, si mostra con indosso un corpetto che, complice anche la posizione di profilo e la malizia del fotografo, riesce a far intravedere addirittura uno spicchio del suo generoso décolleté.

Una fotografia sensuale ed apprezzata. Commentata. Forse pensierosa Georgina, mentre ci si interroga sul futuro del suo compagno Cristiano Ronaldo e quindi del suo e della sua famiglia resterà a Torino con la Juventus? Dopo l'eliminazione-delusione di Champions League con i bianconeri eliminati dalla competizione dal Porto, appare complicata la soluzione della permanenza. Lei, Giorgina, gradirebbe Madrid a cui è particolarmente legata anche sul piano strettamente personale. Ma le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo si rincorrono e sono le più disparate. Anche un trasferimento a Parigi, al Paris Saint Germain non è da escludere. La certezza è che la modella che da cinque anni condivide la sua vita con l'asso del Portogallo, continua ad essere protagonista sui social, account sui quali condivide momenti di vita privata e anche professionale, Scatti che spesso vedono coinvolto anche CR7. Questa volta ha scelto una foto in intimo che ha guadagnato commenti di ammirazioni. Georgina va a segno, aspettando Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez, look sexy e gambe in mostra: gli sceicchi non la perdono d'occhio dopo la premiazione a CR7







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.