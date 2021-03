Amici 2021 Serale, le lacrime di Esa eliminato: "Lo sapevo". La reazione del cantante | Video

21 marzo 2021 a

Una puntata fortunata quella dell'esordio di Amici Serale 2021. Soddisfazioni, spettacolo e sorrisi ma anche lacrime. Il pianto degli eliminati ha il volto, a tarda notte, di Esa. Una foto e un video (che qui proponiamo) che rimbalzano sui social.

Il cantante di Rudy Zerbi ha infatti lasciato la scuola dopo aver perso il ballottaggio contro Raffaele, della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Stavolta il verdetto è arrivato in casetta, Le puntate infatti vengono registrate, il Serale non è in diretta ed escono diverse anticipazioni subito dopo la registrazione.

La prima eliminazione è avvenuta invece in studio, dopo la prima manche, la seconda si è scoperta dopo. A fine serata, la conduttrice Maria De Filippi ha mandato tutti gli allievi in casetta, dicendo loro che avrebbero scoperto lì l’esito della sfida. I giudici hanno salvato Raffaele, quindi Esa ha lasciato il Serale di Amici 2021.

Entrambi i cantanti erano molto tesi arrivati in casetta. Esa si è isolato e ha sfogato la tensione piangendo, ma i suoi amici sono corsi subito da lui. Raffaele ha chiesto un parere a Rosa su come avesse cantato. Poi Maria si è collegata con i ragazzi in casetta, invitandoli a sedersi sulla gradinata. Non voleva che Esa e Raffaele scoprissero con le carte il verdetto, ha preferito comunicarlo in prima persona. Prima di fare il nome però si è detta molto dispiaciuta per l’espressione sul viso dei due ragazzi e li ha incoraggiati a non mollare, perché Amici non è un punto di arrivo, ma di partenza.

Poi ha detto che a dover lasciare la scuola era Esa. "Ad andare a casa è Esa", ha affermato De Filippi in maniera molto diretta. Il ragazzo viene inquadrato in primo piano. Distrutto dalla notizia. Il commento si sente chiaramente ed è sconsolato: “Lo sapevo”, ha detto lui. I ragazzi lo hanno abbracciato, si sono stretti tutti intorno a lui. Lo hanno applaudito e gli hanno ricordato di non mollare. Un video che sta facendo il giro del web.

