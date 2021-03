Stasera in tv 21 marzo c'è Il giudice meschino con Luca Zingaretti. Cast, trama e anticipazioni

21 marzo 2021 a

Stasera in tv, domenica 21 marzo, alle ore 21.25 in prima serata su Rai 1 c'è "Il giudice meschino". Luca Zingaretti sveste i panni del commissario Salvo Montalbano per indossare quelli del pubblico ministero Alberto Lenzi, presso la procura di Reggio Calabria.

Nel cast della fiction ci sono anche Luisa Ranieri, Paolo Briguglia, Andrea Tidona, Maurizio Marchetti, Gioele Dix, Gaetano Bruno e Felicitas WoIl. Ecco alcune anticipazioni e la trama. L’uomo ha una brutta fama, pigro, indolente, troppo amante delle donne per perdere tempo col lavoro. A sconvolgere la sua vita, un evento terribile: Giorgio Maremmi, collega magistrato e amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio: si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro. Una nuova produzione di Rai 1 con uno degli attori italiani più noti e amati del piccolo schermo, che recita nuovamente insieme a sua moglie, Luisa Ranieri.

In serata si conclude con questo sceneggiato la lunga giornata dei programmi di Rai 1, che la domenica propone appuntamenti cult, molto seguiti e amati dal pubblico. A partire da Domenica In, con Mara Venier e i suoi ospiti, all'interno degli studi intitolati alla memoria di Fabrizio Frizi. Oggi con lei ci sono il ministro della salute, Roberto Speranza, il grande regista ungherese Ferzan Ozpetek e alcuni concorrenti dell'ultimo festival di Sanremo, come Bugo, Madame e Ghemon. Il pomeriggio prosegue poi con "Da noi...a ruota libera" di Francesca Fialdini, che ospita invece Claudio Baglioni ed Ester Pantano. Ermal Meta e Ilaria D'Amico sono invece i principali ospiti di Quelli che il calcio, in onda sempre a partire dalle ore 14, ma su Rai 2. Altro grande appuntamento serale targato Rai è quello che Fabio Fazio che, a partire dalle 20, conduce Che tempo che fa, con un collegamento dagli Stati Uniti con Nancy Pelosi.

