Live non è la d'Urso e Domenica Live: gli ospiti di oggi 21 marzo 2021 su Canale 5

21 marzo 2021 a

Domenica con Barbara d'Urso, oggi 21 marzo 2021. Vanno in onda tutte e due le trasmissioni di Barbara: quella del pomeriggio, Domenica Live, e della prima serata con Non è la d'Urso.

Barbara d'Urso, Domenica Live non va in onda: c'è Domenica Vintage

Le anticipazioni delle due trasmissioni, sono state annunciate dalla conduttrice nel corso dell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, quella di venerdì scorso. A fine trasmissione, Barbara d'Urso ha detto quello che succederà oggi. La conduttrice ha rivelato che nella puntata di Domenica Live di oggi, ci sarà Sandra Milo in studio con i suoi figli. Sulla popolare attrice, d'Urso ha anche svelato ai suoi telespettatori che giorni fa ha fatto uno scherzo un po’ bizzarro in una radio: “Ha fatto star male il suo fidanzato e Geppi Cucciari…”

Barbara d’Urso, parlando sempre delle anticipazioni di Domenica Live del 21 marzo, ha anche rivelato che in studio ci sarà Patrizia Pellegrino, la quale è stata recentemente operata per via di un tumore al rene. “Adesso sta bene…Sarà anche lei in studio con i suoi figli…”, ha affermato la conduttrice sul conto della popolare attrice. A Domenica Live poi, Morena Funari incontrerà in studio la prima ex moglie di suo marito, Rossana Seghezzi.

Live Non è la d'Urso, stasera Zingaretti e Salvini per la politica. Gli ospiti dello spettacolo

Per quanto riguarda invece Live non è la d'Urso Live di questa sera, non è dato sapere quali saranno gli ospiti. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha subito tranquillizzato i suoi numerosi telespettatori, asserendo che la prossima puntata di Live Non è la d’Urso sarà ricca di colpi di scena: “Anche domenica sera staremo insieme ben 4 ore mezza come sempre…”

Per i dettagli della trasmissione non resta che attendere, c'è soprattutto molta attesa per capire chi saranno i protagonisti della puntata della prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset condotta da Barbara d'Urso e i temi che verranno trattati da Barbara d'Urso in questo format.

Live Non è la D'Urso, tra gli ospiti di Barbara D'Urso c'è Tiziana: la vedova di Stefano D'Orazio dei Pooh

