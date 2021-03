Amici 2021 Serale, seconda puntata 27 marzo 2021: eliminati e strategie

21 marzo 2021 a

a

a

Archiviata una fortunata e avvincente puntata d'esordio del Serale di Amici 2021 su Canale 5 andata in onda sabato 20 marzo, eccoci ad attendere e anticipare la seconda che verrà trasmessa sabato 27 marzo sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. O quello che potrebbe succedere.

Amici 2021 Serale, concorrenti, squadre e giudici: esordio su Canale5

Il sito specializzato gossip e tv, riporta che grazie alle prime manche si può immaginare come potrebbe andare la gara da adesso in poi. Questo perché il pubblico conosce bene i pareri dei professori e sono ben chiare anche le strategie delle squadre, ma anche i giudici si sono pronunciati nel corso della prima puntata della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Rschio eliminazione Martina e Rosa già nella prima puntata? Le due ballerine sono state invece salvate dai giudici al ballottaggio.

La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini ha perso per due volte contro Zerbi-Celentano. Dopo la prima manche Rosa è finita al ballottaggio con Gaia e Tancredi, ed è stata salvata per prima. Gaia invece ha lasciato Amici. Nella seconda manche i professori hanno indicato Martina tra i nominati per l’eliminazione, insieme a Ibla e Raffaele. E Martina è stata salvata per prima.

"Molto probabilmente le due ballerine verranno nominate - riporta ancora la fonte - ancora dai professori in caso di sconfitta, quindi rimangono due possibili eliminati della seconda puntata del Serale 2021. Così come lo sono Ibla e Deddy: su loro infatti ci sono forti dubbi da parte di Rudy per una e della Pettinelli per l’altro. Senza dimenticare Raffaele, che si è salvato per un pelo contro Esa, secondo eliminato della prima puntata".



In settimana aspettiamo i nuovi guanti di sfida. Arisa e Lorella hanno spiegato di non voler puntare sui punti deboli degli avversari, ma secondo una parte del pubblico lo farebbero perché non hanno dei grandi talenti da mettere in risalto contro altri. Lanciano invece guanti di sfida Peparini e la Pettinelli, che continua a puntare gli allievi di Zerbi.

Arisa, foto sexy prima di Amici Serale: stupisce ancora in slip e reggiseno

Zerbi e Celentano andranno sempre e comunque contro Arisa e Cuccarini? Domande le cui risposte arriveranno già questa settimana o forse solo sabato 27 marzo.

Amici 2021 Serale, concorrenti, squadre e giudici: esordio su Canale5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.