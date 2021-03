Matrimonio a prima vista Italia 2021, Fabio e Clara in vasca da bagno: la prima notte è hot

21 marzo 2021 a

Clara Campagnolo e Fabio Peronespolo: una delle tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021 fa subito sul serio. La prima notte di luna di miele degli sposini è hot davanti alle telecamere. Il terzo episodio del docureality in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) domenica 21 marzo mostra il soggiorno della coppia in un castello dell'Abruzzo. Questo che raccontiamo di seguito è uno spoiler perché il programma è già da tempo disponibile sulla piattaforma a pagamento per gli abbonati Discovery+.

"Non facciamo vedere cose sconce", dice lui dopo aver baciato la sposa in vasca da bagno. Effusioni e subito feeling per la coppia formata da Clara che viene dalla provincia di Brescia e ha 28 anni e Fabio, 32 anni di Legnano (Milano).

Attrazione immediata fra i due appena arrivati in una location da favola, una unione fra sconosciuti che si sono visti per la prima volta all'altare e si sono sposati come vuole l'esperimento sociale, un fortunato format che vede altri due coppie protagoniste oltre a Fabio e Clara. Anche le altre sono state formate da un team di esperti (Mario Abis, Fabrizio Quattrini e Nada Loffredi).

Si tratta di Salvo e Santa, siciliani che si sono sposati a Milano e che vivono la loro luna di miele in baita e dei romani Martina e Francesco che una volta sposati a sul litorale laziale sono partiti per la Sardegna. A bruciare le tappe come mostra questo terzo episodio, sono Clara e Fabio che nel soggiorno in Abruzzo mostrano una grande vicinanza a partire dalla prima notte, in camera, con vasca da bagno annessa. Una coppia che farà discutere anche perché il colpo di scena è dietro l'angolo: lui confesserà alla ragazza di dover partire (senza di lei e con gli amici) per una vacanza a Formetera già programmata.

