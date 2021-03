Da noi a ruota libera, gli ospiti del 21 marzo: da Monica Fialdini ci sono Claudio Baglioni ed Ester Pantano

21 marzo 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento oggi, domenica 21 marzo, con Da Noi…A Ruota Libera, in onda alle ore 17.20 su Rai 1. Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto da Francesca Fialdini. In studio con la conduttrice, da poco ristabilitasi dopo essere stata contagiata dal Covid, ci sarà Claudio Baglioni per rivivere, grazie a momenti sorprendenti e inattesi, le tappe più significative della sua vita e della sua carriera di successo.

Da noi a ruota libera, tra gli ospiti di Francesca Fialdini c'è Renga: poi i Bollani, Gioè e Genzini

Inoltre, ospite questa settimana anche Ester Pantano, attrice rivelazione della fiction di successo "Makari" dove interpreta la cameriera di cui si innamora Claudio Gioè. Infine, la storia di una ballerina, proprietaria di una scuola di danza, che a causa della pandemia ha dovuto reinventarsi metalmeccanica. Una sorta di Flashdance al contrario, con protagonista una donna caparbia che non aspetta altro di poter ritornare a danzare insieme ai suoi alunni. Il dialogo con "persone comuni", personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

Non sono una signora, i segreti della canzone tra amore, matrimonio e divorzio

Il programma della Fialdini andrà in onda dopo Domenica In, altra trasmissione cult della domenica di Rai 1, che vedrà ospiti di Mara Venier il ministro della salute, Roberto Speranza, il regista di fama internazionale Ferzan Ozpetek, alcuni cantanti reduci dall'ultimo festival di Sanremo, come Bugo, Madame e Ghemon e altri collegamenti e interviste. Sempre in tema di musica, a Quelli che il calcio, su Rai 2, ci sarà invece Ermal Meta insieme a Ilaria D'Amico. I talk show e varietà della Rai si concluderanno in serata con Che tempo che fa di Fabio Fazio, che avrà come ospite d'eccezione Nancy Pelosi, speaker del congresso degli Stati Uniti. Dopo Barack Obama, Bill Gates e Susan Sarandon, quindi, continuano gli ospiti da oltreoceano in prima tv su Rai 3.

Fame d'amore, Francesca Fialdini sui disturbi alimentari: spazio anche ad Ambra Angiolini e Isabella Ferrari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.