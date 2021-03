Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara Venier: su Rai 1 ci sono Roberto Speranza, Ferzan Ozpetek, Bugo, Ghemon e Madame

21 marzo 2021 a

Domenica In torna oggi, 21 marzo, come sempre a partire dalle ore 14 negli studi di Rai 1 intitolati alla memoria di Fabrizio Frizzi. Sarà una puntata ricca di ospiti quella condotta come sempre da Mara Venier. Ecco alcune anticipazioni.

Speranza ottimista: "La situazione è complicata, ma la svolta non è lontana"

Ad aprire la trasmissione sarà il ministro della Salute Roberto Speranza che introdurrà la 28esima puntata dello storico programma domenicale di Rai 1 parlando della ripresa della campagna di vaccinazione, dopo il temporaneo stop al vaccino AstraZeneca e della situazione in Italia legata alla pandemia e agli scenari delle prossime settimane. Iera sera, ospite di Stasera Italia Weekend su rete 4, Speranza ha definito la situazione attuale "complicata", ma "vicina a una svolta", allundendo al prossimo raggiungimento del picco della cosiddetta terza ondata e all'accelerazione avuta dalla stessa campagna vaccinale nel mese di marzo.

L’immunologo Francesco Le Foche farà il punto sui vaccini attualmente a disposizione nel nostro Paese per il contenimento della diffusione del Covid. Giovanna Botteri, Alberto Matano e Ferzan Ozpetek ripercorreranno, insieme a Mara Venier, quest’anno di convivenza con la pandemia insieme ad alcuni ospiti in collegamento. L’attrice Matilda De Angelis sarà protagonista di un’intervista nella quale si racconterà tra carriera e vita privata, parlerà della sua esperienza al Festival di Sanremo 2021 e presenterà la nuova serie tv "Leonardo", in onda su Rai 1 da martedì 23 marzo. Spazio, poi, alla musica con alcuni protagonisti del Festival come Bugo, con la sua "E invece sì", Madame con "Voce", Coma_Cose con "Fiamme negli occhi" e Ghemon con "Momento perfetto". In occasione dei 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi, ci sarà un collegamento con la moglie Erminia e con il figlio Luca, che ha scritto un libro dedicato al papà, dal titolo "Un friccico ner core - i 100 volti di mio padre Nino". La fiction Rai su Manfredi, inoltre, ha registrato un grande gradimento di pubblico ieri sera, in prima tv, con Elio Germano e Miriam Leone.

