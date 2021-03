Quelli che il calcio, domenica 21 marzo su Rai 2 ospiti Ermal Meta e Ilaria D'Amico

21 marzo 2021 a

"Quelli che il calcio" torna oggi, domenica 21 marzo, alle ore 14 su Rai 2. Ospiti principali di Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu Ermal Meta e Ilaria D'Amico. Il cantante albanese, dopo il terzo posto al Festival di Sanremo, presenterà il suo ultimo album, Tribù urbana, contenente anche Un milione di cose da dirti, brano con cui ha conquistato il podio del Festival. Dalle vette della musica italiana a quelle dello sport: Arianna Fontana, primatista mondiale e olimpica nel pattinaggio short track sarà tra gli ospiti in studio insieme all’omonima Federica Fontana, conduttrice di molte trasmissioni calcistiche.

Un altro volto noto delle domeniche degli italiani è quello di Ilaria D’Amico, che sarà in collegamento per un commento alle partite delle 15. Per rappresentare le prime due in classifica, ci saranno i comici Enrico Bertolino, sponda Inter, e Francesco Mandelli, sponda Milan, mentre il romanista Adriano Panatta sarà ancora una volta protagonista della sua rubrica autoreferenziale di lifestyle. A Roma con Enrico Lucci ci saranno i Cugini di Campagna che regaleranno una sorpresa al pubblico. A Vairano, in provincia di Pavia, Francesca Brienza porterà alla scoperta dell’equitazione sportiva, con una delle sue campionesse, Susanna Bordone.

Dagli improbabili teaser di Report, nei panni di Sigfrido Ranucci, agli interventi populisti di Paolo Del Debbio: sarà un Ubaldo Pantani tutto giornalistico quello di domenica. La scia televisiva proseguirà con Serena Bortone, conduttrice di Rai1 interpretata Barbara Foria, per segnare poi il passo al ritorno della musica, con un’altra concorrente di Sanremo, Orietta Berti, o meglio la sua irresistibile versione portata a Qcc da Brenda Lodigiani. Infine una finestra sugli aggiornamenti epidemici con il virologo Bassetti di Paolo Kessisoglu. Saranno tre le gare che verranno commentate dagli stadi: Juventus-Benevento con il comico campano Carmine Del Grosso; Sampdoria-Torino con l’ex martellista Silvia Salis e il regista teatrale Davide Livermore; e Udinese-Lazio con il cantante gallese Mal e l’ex spadaccino Stefano Pantano. Un altro pomeriggio tra sport e divertimento per un altro dei programmi storici della domenica targata Rai.

