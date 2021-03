Linea Verde domenica 21 marzo nelle terre di Pisa e sulle tracce di Dante Alighieri

21 marzo 2021 a

a

a

Linea Verde di domenica 21 marzo fa tappa nelle terre di Pisa, sulle orme di Dante Alighieri. Giovedì 25, infatti, sarà il Dantedì, una data in cui gli esperti dicono che Dante Alighieri, di cui ricorre quest’anno il settecentenario della morte, iniziò il suo viaggio "nel mezzo del cammin di nostra vita".

Linea Verde alla scoperta di Napoli: da Marechiaro al cratere del Vesuvio

A partire dalle ore 12.20, su Rai Uno, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli vanno alla ricerca dei luoghi dove si sono sostanziate alcune delle vicende più crude, ma anche più popolari della Divina Commedia. Nelle terre di Pisa i due conduttori incontreranno l’ultimo discendente del Conte Ugolino, il Conte Gaddo della Gherardesca che mostra il castello dove la sua famiglia vive da quasi mille anni, la Scuola Normale di Pisa e la Torre della Muda dove il suo avo fu rinchiuso e fatto morire di fame. In primo piano anche gli allevamenti di dromedari che stanno in riva all’Arno da più di mezzo millennio e i cavalli quasi estinti nel parco di Migliarino e San Rossore, dove c’è un’emergenza pinoli: l’Italia ne produceva di ottimi, ma un parassita oggi sta distruggendo le pinete.

Linea Verde Life, Daniela Ferolla e Marcello Masi a Firenze fra capolavori e cibo

Obiettivo, inoltre, sul rarissimo miele di duna, sull’unica mucca al maschile, il Mucco Pisano, sull’orto botanico più antico del mondo e sulla Cattedrale di Pisa dove il 25 marzo i pisani festeggiano il loro capodanno. Il viaggio continua sul Monte Pisano che da mille anni è interamente ricoperto di ulivi e dove si produce uno degli extravergine migliori d’Italia, ideale anche per condire la pasta artigianale prodotta a Lari, una delle fortezze che Dante cita nella Commedia. Ma tracce di Dante si trovano anche nei tenimenti dellà gran contessà. Matilde di Canossa è, infatti, da molti ritenuta la Matelda, l'accompagnatrice di Dante nel Purgatorio. Si arriva così con Peppone a Carpi per raccontare un’eccellenza assoluta: l’Aceto Balsamico Tradizionale. Infine, si torna a riveder le stelle in piazza dei Miracoli a Pisa dopo essere ascesi con Arrigo II fino al Paradiso. Un appuntamento da non perdere, quindi, per uno dei programmi tradizionali e più amati dell'ora di pranzo della prima rete delle televisione italiana.

Linea Verde Life, le telecamere di Rai1 alla scoperta di Cuneo e delle Langhe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.