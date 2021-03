Ciao Maschio, Vittorio Sgarbi: "Ho detto cose molto scandalose". Nunzia De Girolamo mostra le scarpe

20 marzo 2021 a

a

a

"Ho detto cose scandalose, molto scandalose". Lo dice Vittorio Sgarbi dal proprio account Twitter annunciando la sua partecipazione al programma di stasera, sabato 20 marzo 2021, "Ciao Maschio",

Il nuovo appuntamento va in onda alle ore 23.30 su Rai1. Gli ospiti che siederanno nel salotto televisivo di Nunzia De Girolamo sono oltre a Vittorio Sgarbi, critico d’arte, saggista e politico, che si racconterà con la sua immancabile ironia, imprevedibilità e verve pungente; Raffaele Morelli, medico, psichiatra e scrittore italiano; Cesare Bocci attore, protagonista tra gli altri della celebre serie televisiva “Il commissario Montalbano”, dove interpreta il personaggio di Mimì Augello.

Questa sera alle 23,30 sarò ospite a “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo. Ho detto cose scandalose, molto scandalose... @N_DeGirolamo @RaiUno @stampasgarbi pic.twitter.com/mCCTLmKi7T — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) March 20, 2021



La chiave della puntata sarà nelle mani di Nunzia, unica donna ammessa a varcare la soglia dello studio. Non mancheranno le provocazioni e la tagliante ironia di Drusilla Foer che darà il suo punto di vista su quanto appena ascoltato.

L’opinione sul tema di puntata sarà richiesta anche ai telespettatori che potranno interagire commentando la trasmissione con sui social network con l’hashtag #CiaoMaschio.

A pochi minuti dalla messa in onda della trasmissione, Nunzia De Girolamo sul proprio profilo Instagram ha postato un video dove appare allo specchio con una dida molto eloquente: "Ma diversa da loro! La solita ardua scelta per le scarpe... vado così?". Un dubbio esternato a suon di musica dei Maneskin, il gruppo che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. E i fan chiamati in causa hanno risposto con commenti alla domanda della De Girolamo. Stasera, alle ore 23.30, pare di capire che l'imprevedibilità sarà all'ordine del giorno nel nuovo format.

