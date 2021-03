L'Eredità sabato 20 marzo, Ramona è la nuova campionessa. Ma fallisce alla ghigliottina

20 marzo 2021 a

Ramona, professoressa di lingue straniere, è la nuova campionessa de L'Eredità. E' stata lei ad aggiudicarsi la puntata di sabato 20 marzo della trasmissione condotta da Flavio Insinna. Era arrivata alla ghigliottina con un tesoretto di 210 mila euro. Parte la ghigliottina e dopo le cinque risposte la neo campionessa si ritrova un patrimonio di 13.125 euro. Le cinque parole chiave sono borsa, cinema, vivere, intrighi, pigiama. Il solito minuto per la campionessa che scrive la parola nella cartellina. Poi spiega la risposta. "Non ho avuto l'illuminazione", dice emozionata. Alla fine la professoressa ha scelto la parola sogni invece la chiave era palazzo. Dunque niente vittoria. "Non era sogni", ha sospirato la neo campionessa figlia di un ex concorrente della trasmissione.

In precedenza al triello la solita Martina, Ramona e Alessandro. Parte Ramona che sbaglia la risposta sui dialetti abruzzesi, poi sbagliano anche gli altri due dunque primo punto a Ramona che indovina la risposta anche per il galateo e le curiosità. Dunque la professoressa di lingue ha scelto spettacolo, sbagliando una domanda sul matrimonio di Franca Valeri. Palla ad Alessandro che fallisce la domanda sullo sport. Risposta indovinata ancora da Ramona che sale a 90 mila euro, ma fallisce la risposta sugli animali indovinata ancora da Alessandro che va a 80 mila euro. Ultima domanda indovinata da Martina, ma verso la ghigliottina parte avanti Ramona.

Fa lei il primo passo cimentandosi con le canzoni di Mina. Ramona sbaglia la prima risposta su "una zebra a Pois" passando 90 mila euro a Martina che invece indovina passando a 130 mila euro. Poi per lei una domanda sul foraging. Sbaglio e l'eredità passa ad Alessandro che si ritrova con 210 mila euro. Sbaglia anche lui e tutto torna a Ramona che indovina e va alla ghigliottina con un bottino di 210 mila euro.

