Pio e Amedeo, non solo risate. Le loro mogli sono Cristina e Maria

Un duo comico che negli anni ha conquistato il pubblico con trasmissioni di successo come Emigratis oppure come inviati de Le Iene. Pio e Amedeo, foggiani, sono amatissimi specie tra i giovani. Ma al di là del piccolo schermo e delle risate, nella loro vita privata sono mariti e padri. Sono sposati entrambi ed entrambi sono diventati genitori. Pio D’Antini, 38 anni come il collega ha sposato Cristina Garofalo. Classe ’88 e modella, anche lei è originaria di Foggia. I due, da quello che si è appreso, si sono conosciuti in discoteca e si sono sposati dopo un lungo fidanzamento durato 10 anni dei quali la metà vissuti convivendo. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2016 e nello stesso anno è nata la loro bambina, Chiara.

Amedeo Grieco, invece, è sposato con Maria Finizio, da cui ha avuto due figli: nel 2015 sono diventati genitori del primogenito Federico e nel 2018 della piccola Alice: “Maria è stata bravissima e sta bene e io la ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso. Alice è la nostra bimba, è nata stanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre”, ha scritto sui social. Dalle foto pubblicate su vari profili Instagram si intuisce che oltre all'unione artistica c'è anche un legame forte tra le due famiglie. Pio e Amedeo si sono conosciuti sui banchi di scuola. Quello è stato il teatro delle loro prime performance comiche. Hanno capito che quella poteva essere la loro strada e l'hanno intrapresa. Hanno cominciato la loro carriera insieme nei villaggi turistici, dove hanno affinato l’arte dell’improvvisazione. Successivamente sono arrivati alcuni incarichi nell’emittenza locale: su TeleFoggia hanno condotto Occhio al Bue. Li sono stati notati e sono stati ingaggiati per i primi programmi su Rai 2.

Questa sera, 20 marzo, saranno ospiti della prima puntata di Amici 2021 serale, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Appuntamento alle 21.20.

