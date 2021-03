Sabrina Ferilli, la fine del matrimonio Andrea Perrone e il tradimento con la sua sosia

20 marzo 2021 a

Sabrina Ferilli, 57 anni ancora da compiere, è una delle icone della bellezza in Italia. L'attrice e conduttrice di Fiano Romano è una delle protagoniste più apprezzate sia al cinema che in tv dove è protagonista sia di serie e fiction che di programmi televisivi. Specialmente quelli condotti dalla sua amica Maria De Filippi. Oggi è sposata con il manager Flavio Cattaneo, ex direttore di Rai 2. Si conobbero sul set di “Dalila”, si innamorano e si sposano segretamente a Parigi nel 2011. Oggi l'attrice è soddisfatta al fianco del marito, ma prima di conoscerlo ha avito alle spalle un matrimonio che è terminato nel peggio dei modi.

Sabrina Ferilli, infatti, è stata sposata con l'imprenditore Andrea Perrone. I due si sposarono nel 2003 dopo una storia d'amore durata 10 anni. Ma il matrimonio è arrivato al capolinea nel 2005 quando, secondo i ben informati, l'attrice scoprì un presunto tradimento da parte dell'ex marito. La donna con il quale ci sarebbe stata la scappatella era Sara Varone che, ironia della sorte all'epoca, come ora è considerata una sosia dell'attrice romana. Una pagina della sua vita che l'attrice ha voluto archiviare in fretta. Oggi, dopo un secondo matrimonio, non ha più problemi di cuore, Forte il legame artistico e umano che si è cementato negli ultimi anni con Maria De Filippi. Le due sono molto differenti ma insieme funzionano e nel tempo si sono legate moltissimo. Maria De Filippi ha voluto fortemente che Sabrina partecipasse a “Tu si que Vales”. L'obiettivo di Maria De Filippi, decisamente riuscito, era quello di far conoscere al grande pubblico la simpatia verace di Sabrina Ferilli. Tra le due è nato un rapporto di complicità quasi fraterno molto apprezzato anche dal pubblico.

Questa sera, 20 marzo, per il primo appuntamento della fase serale di Amici 2021 Maria De Filippi ha voluto come ospite la sua amica. L'appuntamento è su Canale 5 alle 21.20.

