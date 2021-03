Esa, orfano di madre a 3 anni e maltrattato dal padre: poi l'adozione da parte di una coppia di Rivoli

20 marzo 2021 a

a

a

Esa Abrate, meglio conosciuto come Esa, è un giovane cantante di origini francesi. Dopo un’infanzia difficile viene adottato in Italia e concentra i suoi studi nella musica. Attualmente è inteprete e autore del singolo Mi Fa Male nella scuola di Amici 2021 e ora è pronto per la fase finale con il Serale. Esa è rimasto orfano di madre a soli tre anni si è trasferito a sei anni con gli zii a Parigi, poi ha raggiunto il padre a Cuneo.

Amici 2021, spoiler della prima puntata Serale: ospiti ed eliminati

Il padre tuttavia lo ha sempre maltrattato e non si è preso cura di lui come avrebbe dovuto quindi viene affidato ai servizi sociali quando ha 7 anni, e finisce in un istituto. Fortunatamente un anno e mezzo dopo è stato adottato dopo un anno e mezzo da una famiglia di Rivoli e la sua nuova mamma Maria Teresa Mozzone insieme al marito Franco (che lavora nel 118) comprende e asseconda la profonda passione e il talento di Esa per la musica. Esa racconta che diceva alla madre tutti i giorni “ho sempre la musica in testa”. Si è diplomato quindi prima al Liceo Musicale Cavour e successivamente al Conservatorio Verdi. E' pure diventato direttore d’orchestra e vanta una partecipazione come direttore appunto per la Pequenuas Huellas orchestra internazionale per la pace e la fratellanza.

Amici 2021 Serale, concorrenti, squadre e giudici: esordio su Canale5

Nel 2016 ha ricevuto l’attestato di Alfiere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Con questa consapevolezza è oggi appunto un allievo della scuola di Amici 2021. Esa ha già prodotto alcune canzoni e su youtube è possibile trovare dei video dei suoi pezzi. Nel corso della sua esperienza nella scuola di Amici 2021, Esa ha mostrato un interesse per la ballerina Giulia Stabile, tuttavia non ricambiato. Giulia infatti si è successivamente legata a Sangiovanni, mentre in un primo momento è stata alle prese con una cotta per il ballerino professionista Sebastian.

Martina, dalla morte del padre al rapporto con la madre: l'amore mai sbocciato con Aka7even

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.