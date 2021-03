Stash dei The Kolors, l'ex fidanzata gelosa. Ora è diventato papà grazie a Giulia Belmonte

20 marzo 2021 a

E' diventato padre da pochi mesi e da questa sera sarà giurato della fase serale di Amici 2021. E' un momento magico per Stash dei The Kolors. Il frontman a dicembre è diventato padre di Grace, la bambina data alla luce dalla sua compagna Giulia Belmonte, ex Miss Abruzzo.

Antonio Stash Fiordispino, conosciuto solo come Stash, è un cantante italiano, frontman dei The Kolors. Trentuno anni originario di Caserta, il suo secondo nome gli è stato dato dal padre che è un appassionato di rock e si è ispirato a una strofa di “Money” dei Pink Floyd. Oltre al successo con la band il cantante ha fatto parlare anche per le sue relazioni sentimentali: ha avuto una lunga relazione, durata circa 10 anni, con la giornalista di moda Carmen Fiorentino. tuttavia il loro rapporto è giunto al capolinea, da quello che è filtrato, per la gelosia di lei che non tollerava le fans che chiedevano selfie al suo ragazzo. Ha passato poi un periodo da single durante il quale è stato fotografato con Ginevra Lambruschi e con Raffaella, ex fidanzata di Tonon. Ma si è trattato al massimo di flirt. Così come sono state catalogate come semplici voci le presunte frequentazioni con Anna Tatangelo.

Stash è attualmente fidanzato con Giulia Belmonte. Stash diventa padre il 3 dicembre di una bambina di nome Grace. La gravidanza di Giulia era stata annunciata durante la finale di Amici Speciali e poi su Instagram con queste parole: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso".

In occasione della festa del papà il cantante ha postato su Instagram un messaggio: "Se un anno fa mi avessero detto che oggi mi avrebbero fatto gli auguri per la festa del papá - ammetto - non ci avrei creduto. Sono grato alla vita per quello che mi sta facendo provare, capire e sentire. Saper riconoscere uno stato d’animo in maniera lucida non è sempre facile spesso ci distraggono troppe cose se ci guardiamo dentro spesso c’è troppo caos e finiamo per non riuscire a vedere nitidamente quello che siamo e proviamo davvero. Io sto facendo parecchi viaggi dentro di me in questo periodo e se c’è una cosa che posso affermare con estrema certezza è che io sono felice. Non è semplice dirlo sinceramente... perché spesso ci limitiamo a guardarci dall’esterno, con gli occhi degli altri. Ma viverlo dentro è tutta un’altra cosa".

