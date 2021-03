Matrimonio a prima vista Italia 2021, spoiler maratona tv domenica 21 marzo: effusioni in luna di miele

20 marzo 2021 a

Domenica 21 marzo, maratona televisiva con Matrimonio a prima vista Italia 2021. Il docureality viene trasmesso da Real Time e il canale 31 del digitale terrestre proporrà due episodi di fila del programma che è disponibile (l'edizione è terminata) per gli abbonati della piattaforma Discovery+ . Quello che segue è uno spoiler, Verranno mandati in onda il secondo episodio (quello relativo alle nozze) che inizierà alle ore 15.10 e a seguire il secondo che comincerà subito dopo, alle ore 16.30 per concludersi poco prima delle ore 18 e che riguarderà il viaggio di nozze.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, come finisce: fedi riconsegnate e chi sta insieme (spoiler)

Nell'episodio d'esordio che ha preceduto questi due, il team di esperti della trasmissione formato da Nada Loffredi, Fabrizio Quattrini e Mario Abis, ha formato le tre coppie protagoniste dell'esperimento sociale. Sconosciuti che si incontrano per la prima volta all'altare e che dovranno stare insieme cinque settimane prima di arrivare alla scelta finale (restare marito e moglie oppure andarsene ognuno per i fatti propri).

Vedremo quindi prima le nozze fra Martina Pedaletti, 34 anni, e Francesco Muzzi, 34. Una coppia di Roma che si sposa sul litorale laziale. Questa sarà la coppia più attesa del pubblico anche nei prossimi episodi. A lui piace subito lei, la ragazza ha delle titubanze legate sulla fiducia nell'amore e quindi nell'altro. Poi eccoci in Franciacorta dove Clara Campagnola diventa moglie di Fabio Peronespolo. Lei ha 28 anni ed è della provincia di Brescia, lui 32 anni di Legnano (Milano). Il feeling tra i due ragazzi appare subito buono. Matrimonio milanese per due ragazzi siciliani: Salvo Bonfiglio (32 anni di Patti in provincia di Messina) e Santa Marziale di San Giovanni La Punta in provincia di Catania.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, Francesco e Martina stanno insieme? La risposta in un viaggio

La distanza fra i due pare esserci. Nel terzo episodio proprio Santa e Salvatore raggiungono una baita in montagna dove le cose solo in parte si modificano con momenti teneri e altri di distanza, mentre Fabio e Clara scelgono l'Abruzzo: un castello romantico dove si lasceranno andare a delle effusioni. E Martina e Francesco? Eccoli in Sardegna. Una luna di miele da sogno con intimità. I colpi di scena sono dietro l'angolo

Matrimonio a prima vista 2021, Salvo e Santa alla resa dei conti. Lei lascia lo studio

