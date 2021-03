Rosa, dal fidanzato Filippo al feeling con Deddy: la Celentano e il piede "a rampino"

20 marzo 2021 a

Rosa Di Grazia, più semplicemente Rosa, è una ballerina che fa parte della scuola di Amici 2021, il talent show curato da Maria De Filippi. Nata a Napoli il 30 giugno 2000. Attualmente vive in provincia di Roma, precisamente a Santa Marinella, insieme a mamma, papà e ai 3 fratelli. Lei e la sua famiglia sono molto uniti: la giovane ha un rapporto speciale con la sorella più piccola di nome Janissa.

La passione per la danza le è stata trasmessa dalla zia: Rosa balla da quando aveva 5 anni. Rosa ha partecipato anche a una edizione passata di Italia’s Got Talent, arrivando alle fasi finali. Non solo: è anche un’insegnante di danza alla scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati nella sua cittadina. Al video di presentazione si è definita "intraprendente, impulsiva, efficiente, che non si arrende mai di fronte alle difficoltà". Prima di entrare alla scuola di Amici 2021 aveva un fidanzato di nome Filippo Bianchi. Al momento la giovane ha mostrato tuttavia un interesse per il cantante Deddy. Tra i due ci sarebbe del tenero. Vedremo se in futuro ci sarà ancora feeling tra i due allievi della trasmissione ideata da Maria De Filippi. Rosa Di Grazia ha un profilo Instagram, dove ha 184mila followers. Vanta anche un trascorso come fotomodella.

Al serale di Amici 2021 è approdata con grande stupore della maestra Alessandra Celentano, che ne ha contestato le qualità tecniche e doti fisiche. Perplessità espresse sin dal suo ingresso nella scuola. La Celentano ha soprattutto contestato la caratteristica del piede di Rosa, "definito a rampino". Una caratteristica che secondo l'insegnante non sarebbe adatta per proseguire, anzi per intraprendere, una qualsiasi carriera nel mondo della danza. Appuntamento dunque con la prima puntata del Serale di Amici 2021, sabato 20 marzo a partire dalle 21,30 su Canale5.

