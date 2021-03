Miriam Leone, da Miss Italia alla carriera in tv e al cinema. Il nuovo amore è Paolo Cerullo

20 marzo 2021 a

Miriam Leone torna sabato 20 marzo in prima visione tv su Rai 1 nel film "In arte Nino", nel quale interpreta Erminia Ferrari, la moglie di Nino Manfredi (nei cui panni recita Elio Germano). Miriam, che oggi ha 35 anni, ha iniziato la sua carriera nello spettacolo dopo la vittoria di Miss Italia nell'edizione 2008, la 69esima del concorso di bellezza. Dall'anno seguente ha iniziato come conduttrice televisiva a Uno Mattina Estate, poi Mare latino con Massimo Giletti e Uno Mattina in famiglia con Tiberio Timperi.

Dal 2010 il salto in tv e al cinema: tra i lavori in cui ha partecipato ci sono Figli Unici, Genitori e figli, I soliti idioti, La scuola più bella del mondo, In guerra per amore, Un paese quasi perfetto, Fai bei sogni. Ma anche Camerà Cafè, Distretto di polizia, Il ritmo della vita, Un passo dal cielo, Il tredicesimo apostolo, I medici e altro ancora. Tante anche le campagne pubblicitarie per grandi marchi prima dell'ultima produzione, Diabolik, in cui vestirà i panni di Eva Kant. Oggi è fidanzata con Paolo Cerullo. Lui è un musicista e da tempo ha avviato la sua carriera con gli Apple Jack e non solo, dato che lui è stato anche uno degli ideatori della colonna sonora del docufilm di Chiara Ferragni. "Di lui sappiamo ben poco se non il fatto che sia nato in Sicilia proprio come l’attrice", spiega il settimanale Chi.

Non si sa se la coppia abbia in programma il matrimonio, ma di certo stanno insieme da più di un anno. Miriam Leone, inoltre, ha adottato un bambino a distanza. In passato la Leone è stata anche vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo le avrebbe inviato via social delle foto hard. Un altro uomo, invece, l’aspettava ogni sera sotto il portone di casa. Fortunatamente entrambe le situazioni sono state risolte a dovere.

