Emanuele Filiberto di Savoia, il principe che ama l'Umbria. Il legame con la moglie Clotilde e le due figlie

20 marzo 2021 a

a

a

Un principe innamorato dell'Umbria. Emanuele Filiberto di Savoia ormai di anni è legato a Umbertide. L'erede al trono ha acquistato, nle 2005, un casale ad Umbertide e dal 2019 ha la residenza nel comune. Il casale è ristrutturato e spesso e volentieri il principe passa del tempo nelle campagne umbre. "Nel 2005 ho acquistato e ristrutturato un casale. Produco vino e olio, e mi ci trovo bene. Sono sempre molto felice ogni volta che ho la possibilità di passare un po’ di tempo, insieme a mia moglie e alle mie figlie, nelle campagne umbertidesi; provo un grande senso di pace. Gli umbertidesi sono delle persone straordinarie, molto gentili e disponibili. Incontro sempre tanta gente che saluta con amicizia e con affetto”, aveva detto quando richiese la residenza in Comune.

I genitori sono Vittorio Emanuele e Marina Ricolfi Doria. Emanuele Filiberto è nato in Svizzera ed è potuto rientrare in Italia solo dopo il 2012 quando sono state allentate le disposizioni transitorie della Costituzione italiana che imponeva l'esilio all'estero per gli eredi dei Savoia. Ha studiato in Svizzera e si è specializzato nell'alta finanza. Da anni è responsabile di un fondo di investimento. In passato ha provato, senza successo, anche la carriera politica. Attualmente ha anche una società che compra e distribuisce format tv. Negli ultimi anni è stato protagonista diverse volte in tv in programmi come Quelli che il calcio, I raccomandanti, Ciak si canta, il ballo delle debuttati e o Ballando con le stelle (ha vinto l'edizione del 2009). Nel 2010 ha partecipato al Festival di Sanremo con Pupo, nel 2011 è stato ospite a L'isola dei famosi, nel 2012 ha condotto Pechino Express.

Amici 2021 Serale, concorrenti, squadre e giudici: esordio su Canale5



Il principe è sposato con Clotilde Courau. Il loro matrimonio risale al 2003 e la coppia ha due figlie. Vittoria Cristina, nata il 28 dicembre del 2003 e nominata dal nonno principessa di Carignano e marchesa di Ivrea. Luisa Giovanna è nata invece il 16 agosto del 2006 e nominata dal nonno principessa di Chieri e contessa di Salemi. Emanuele Filiberto di Savoia sarà protagonista, questa sera 20 marzo, della prima puntata della fase serale di Amici 2021. E' tra i giurati scelti da Maria De Filippi. L'appuntamento è su Canale 5 alle 21.20.

Stefano De Martino, dopo la rottura con Belen è ancora single

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.