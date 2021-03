Giulia, dalla cotta per Sebastian alla storia con Sangiovanni e la gelosia per via di Enula

20 marzo 2021 a

Giulia Stabile, più semplicemente Giulia, è una delle ballerine di Amici 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi e che da sabato 20 marzo entra nel vivo con l'appuntamento serale su Canale5. Giulia è nata a Roma nel 2002, Ha origini italo-catalane in quanto sua madre è spagnola. Giulia Stabile fin da piccola ha la passione per la danza, gli anni passano ma ciò che prova per questa disciplina no, tanto che nel 2020 la giovane ballerina ha deciso di partecipare alle audizioni di Amici e con il suo talento è riuscita a stregare i professori.

Giulia Stabile nonostante la sua giovane età è una ballerina professionista. Nel 2014 ha partecipato al programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. Fa parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Si tratta di una vera e propria professional Dance Crew italiana. Quest’ultima ha deciso di sedersi nel banchetto occupato da uno degli ex vincitori del talent, nonché il compagno della professoressa Peparini ovvero Andreas Muller. Nel corso delle puntate Giulia è stata protagonista di diversi siparietti con Sebastian, il ballerino professionista: la ragazza infatti non nasconde un debole per il ragazzo che dal canto suo mantiene un imperturbabilità totale.

Giulia nel corso delle settimane si è avvicinata molto al cantante Sangiovanni: tra i due sembra esserci un feeling particolare anche se i compagni di casetta consigliano Giulia di non essere così "sottomessa". Per Giulia è stato il primo bacio in assoluto. Dopo le vacanze di Natale, Sangiovanni ha chiuso la relazione con la sua fidanzata Margherita Mirelli e si è concentrato solo nel rapporto con Giulia non potendo più far finta di nulla. Nel corso del tempo la storia tra Giulia e Sangiovanni ha vissuto tra alti e bassi, ma sembra andare avanti, nonostante la gelosia di lei per il rapporto tra Sangiovanni e la collega Enula.

