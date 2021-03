Elio Germano è Nino Manfredi nel film di Rai 1: amore, figli e vita privata dell'attore

20 marzo 2021 a

Elio Germano, nato a Roma il 25 settembre 1980, è l'attore protagonista del film di Rai 1 sulla vita di Nino Manfredi, in onda sabato 20 marzo in prima tv. Al suo fianco, nei panni della moglie del noto attore, nato cento anni fa, c'è la bellissima Miriam Leone. Germano, la cui famiglia è di origini molisane, è uno degli attori più noti a livello nazionale, malgrado la giovane età: il suo debutto sul grande schermo è arrivato quando aveva 13 anni, nel film "Ci hai rotto papà", a cui poi ne sono seguiti tanti altri. Solo pr citarne alcuni, si ricordano Il cielo in una stanza, Concorrenza sleale, Che ne sarà di noi, Romanzo criminale, Come Dio comanda, Tutta la vita davanti e Il passato è una terra straniera. Tante anche le fiction a cui ha preso parte, come Padre Pio, Un medico in famiglia e Paolo Borsellino.

Altri successi sono Nessuna qualità agli eroi (2007), Mio fratello è figlio unico, dove recita con Riccardo Scamarcio; La nostra vita (2010), La fine è il mio inizio e Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek. A questi successi non corrisponde per lui però - al di là delle altre attività di cui è protagonista, come la musica e soprattutto l'attività di regista teatrale - un'altrettanta presenza al di fuori dei riflettori. Germano, infatti, ha scelto di non avere profili social e si sa poco della sua vita privata.

Così come dell'amore, al di là del fatto che abbia una compagna, Valeria, insegnante di sostegno, con cui ha avuto un figlio nel 2017. E' diventato poi papà una seconda volta nel 2019, come riporta Novella2000, ma il mondo mediatico sa poco o niente della sua vita e lui stesso non si è mai mostrato in pubblico - o per servizi fotografici - con la compagna o i bambini.

