Stefano De Martino, dopo la fine del matrimonio con Belen flirt con Gilda Ambrosio e Mariacarla Boscono

Stefano De Martino è uno dei personaggi emergenti, ormai da anni, della tv italiana. Il ballerino, ex marito di Belen, conduce con successo la trasmissione "Stasera tutto è possibile" su Rai 2 e da questa sera, 20 marzo, è uno die giudici scelti da Maria De Filippi per la fase serale di Amici 2021. Un ritorno alle origini per il ballerino partenopeo che spiccò il volò anni fa proprio grazie al talent di Maria De Filippi. In precedenza, per prendere lezioni di ballo, aveva accettato di lavorare come cameriere e fruttivendolo pur di pagarsi gli studi. Nel 2010 Maria De Filippi lo ha chiamato come ballerino professionista in Amici 10. Nel 2011 è al fianco di Rossella Brescia nel balletto Cassandra, di Luciano Cannito. Poi la carriera da conduttore con il daytime di Amici, The Voice of Italy e Made In Sud.

La sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip. Stefano De Martino è stato inizialmente legato con la cantante Emma Marrone, nonostante il ballerino era già fidanzato con una collega che si chiamava Federica. Tuttavia il rapporto con la cantante terminò dopo un flirt con Giulia Pauselli. Poi con Emma ci fu un ritorno di fiamma prima dell'arrivo di Belen. Il ballerino si innamora e rompe definitivamente con Emma. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono sposati 20 settembre del 2013, dalla loro unione è nato il piccolo Santiago.Ma anche la loro unione è terminata con il solito strascico di pettegolezzi. Belen si sta rifacendo una vita ed è in dolce attesa. Il ballerino, invece, almeno ufficialmente è single. “Non ha più senso dire il matrimonio è fallito, io dico che nella migliore delle ipotesi si è compiuto, ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova”, ha dichiarato a Vanity Fair. . Il bel ballerino dopo la rottura si è frequentato prima con Gilda Ambrosio, e poi per un periodo più lungo con Mariacarla Boscono.

Questa sera, 20 marzo, Stefano De Martino, farà parte dei giudici della prima puntata di Amici serale 2021 condotto da Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.20.

