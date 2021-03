Wanda Nara bollente, stesa sul letto con seno in bella vista: la quarantena si fa hot | Foto

20 marzo 2021 a

Wanda Nara continua a spopolare sui social, su Instagram in particolare, dove la showgirl, influencer, modella e procuratrice sportiva può contare su 7,5 milioni di follower. Wanda sa alternare scatti in famiglia a vere e proprie foto bollenti, che sanno esaltare le sue curve esplosive. L'ultima immagine pubblicata la ritrae in intimo nero super sexy distesa sul letto, una foto che lascia ben poco all'immaginazione, con tanto di messaggio malizioso.

"Svegliami quando finisce la quarantena, chi può dormire e farsi un selfie?". In primo piano c'è la scollatura generosa, tanto che i fan non mancano di evidenziarlo. Intanto il post ha collezionato 300mila like in poche ore. Wanda Nara non è nuova a simili scatti su Instagram, dal lato b al dècolletè, la moglie del centravanti ex Inter ora al Psg, Mauro Icardi, ama condividere sui social immagini che appartengono alla quotidianità e quelli ad alto tasso di sensualità, proprio come in quest'ultimo caso.

Intanto si rincorrono le voci di mercato relative alla prossima stagione, in cui Icardi sembra destinato a lasciare Parigi. L'intenzione del centravanti argentino parrebbe quella di tornare in Italia. Se in un primo momento le voci più insistenti raccontavano di un possibile interessamento del Milan, nelle ultime settimane le squadre che potrebbero mettere gli occhi su di lui, e di conseguenza allertare la sua procuratrice, Wanda Nara, sembrano essere cambiate. La Juve appare di nuovo sullo sfondo, anche perché i bianconeri avrebbero bisogno di un centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e con caratteristiche diverse da Morata. In più c'è la Roma, che vorrebbe far partire Dzeko, sempre più in rotta con l'ambiente. Con Borja Mayoral, forse ancora un po' acerbo, Maurito sarebbe l'ideale per rilanciare le ambizioni del club giallorosso. Da valutare tuttavia il futuro del tecnico Fonseca, sempre più in bilico nonostante sia l'unico che ha portato una società italiana fino ai quarti di una competizione europea nella stagione 2020-21.

