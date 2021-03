Stasera in tv 20 marzo, su La7 c'è Eden - Il meglio del 2021 con Licia Colò

20 marzo 2021 a

Stasera in tv, sabato 20 marzo, alle ore 21.15 su La7 c'è l’ultimo speciale dedicato al meglio della stagione 2021 di "Eden, un pianeta da salvare", il programma condotto da Licia Colò. In questa puntata si potranno riscoprire le bellezze naturalistiche e non solo ammirate nelle otto puntate del programma. Il viaggio inizia dal Molise dove si visiteranno Civitacampomarano, paesino di 300 abitanti, famoso per un festival internazionale di graffiti murali, Morgia di Pietravalle e Tremoli, gioiello delle coste.

Eden, il meglio di "Un pianeta da salvare": Licia Colò racconta i posti più belli della stagione 2021

Dopo il Molise si scenderà più a sud, dove si tornerà a specchiarsi nel mare blu delle isole Tremiti e con l’occasione si rivedrà un documentario che porterà sulle isole più remote che popolano gli oceani. SI ripercorrerà, poi, la tratta sul Bernina Express, il trenino elettrico che collega Sondrio a St. Moritz, dove si farà tappa a Valposchiavo nel Ticino, a Cavaglia per riammirare il "giardino dei ghiacciai", si passerà per Alp Grum e si arriverà alla stazione ferroviaria, Ospizio Bernina, a 2.256 metri, dove il lago Bianco, noto per le sue acque trasparenti, si unisce col lago Nero, più scuro ma sempre suggestivo. Licia, poi, visiterà un allevamento di cavalli berberi integrati perfettamente nell’ambiente alpino. La maestosità delle bellezze naturali darà lo spunto per introdurre un contributo inedito che ha come tema il clima futuro, insieme al fisico del clima del Cnr Antonello Pasini.

Dall'Alto Adige a Gaeta, poi il ghiacciaio Presena: un pianeta da salvare

Dopo essere saliti sulle alte vette si tornerà al mare, a Lipari, capoluogo delle Isole Eolie, dove ci si perderà per l’antico centro storico e si scoprirà una vecchia cava di pietra pomice. Nell’ultima parte della serata Licia riporterà il pubblico in Slovenia da Blend, cittadina medioevale sulle Alpi Giulie, a Radol’ca, piccolo borgo che ospita un Museo delle Api unico al mondo. Tra i viaggi di Mister Nat della puntata il Senegal e la suggestiva Procida. Un sunto della stagione di uno dei programmi di viaggio, storia, arte e cultura che anno dopo anno mantiene inalterato il suo fascino e offre la scoperta di angoli suggestivi dell'Italia e del mondo.

Eden, Licia Colò alla scoperta della Svizzera e poi di Puglia e Perù

