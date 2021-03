Joaquin Cortes, l'amore con Naomi Campbell: poi i due figli Romeo e Andrea da Monica Moreno

20 marzo 2021 a

a

a

Joaquin Cortes è un ballerino di flamenco e coreografo spagnolo, molto famoso in tutto il mondo. Nato a Cordova, sotto il segno dei Pesci, il 22 febbraio 1969, la sua passione per la danza è emersa sin dalla tenera età, ed è a Madrid, dove vive dopo esservisi trasferito con la famiglia quando era un bambino, che ha visto decollare la sua straordinaria carriera dopo un intenso periodo di formazione.

Verissimo, il dramma di Joaquìn Cortès: "Non mangiavo e non dormivo più"

Nel 1984, già a 15 anni, è entrato nella rosa di artisti della prestigiosa compagnia di balletto nazionale della sua patria, la Spagna, calcando alcuni dei palcoscenici più importanti del mondo, dal Teatro del Cosmopolitan Opera House di New York al Palazzo del Cremlino a Mosca. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una storia d’amore in passato con la ex top model Naomi Campbell, cui è stato legato tra il 1996 e il 1998. Il rapporto con la Venera nera sarebbe naufragato dopo una importante (ma anche travagliata) pagina sentimentale, e il ballerino e l’ex diva delle passerelle hanno visto le loro strade dividersi per sempre. Gli sono stati attribuiti diversi flirt, successivamente Joaquin Cortes ha ritrovato il sorriso al fianco di Monica Moreno, la compagna che lo ha reso papà di Romeo, il primo dei loro due figli, nel 2018. Poi il secondogenito nato poco più di un mese fa a San Josè di Madrid. La coppia lo ha chiamato Andrea. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, Michael Jackson sarebbe entrato nel suo camerino per chiedergli dritte su alcuni passi di flamenco dopo un suo spettacolo. Joaquin Cortes sarà ospite sabato 20 marzo a Verissimo, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin, un programma diventato ormai un punto di riferimento per Mediaset, in cui i personaggi famosi vengono raccontati a 360 gradi.

Verissimo, Ornella Vanoni tra gli ospiti di Silvia Toffanin: poi Elisabetta Canalis e Joaquin Cortes

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.