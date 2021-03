Maria Giovanna Elmi, i figli mai avuti "per colpa di un intervento": il marito è Gabriele Massarutto

20 marzo 2021 a

a

a

Maria Giovanna Elmi è un annunciatrice italiana, una delle prime Signorine buonasera della tv, soprannominata la Fatina, per via dei modi gentili e il suo volto angelico. Classe 1940, è nata il 25 agosto a Roma sotto il segno della Vergine. La sua carriera inizia sin da giovanissima, quando vince un concorso indetto dal settimanale femminile Grazia ottenendo il primo posto. Diventa quindi fotomodella e testimonial di diversi spot tv.

Nel 1968 debutta in Rai come annunciatrice. In pochi sanno che ha presentato due Festival della Canzone Italiana di Sanremo accanto a Mike Bongiorno, Vittorio Salvetti e Beppe Grillo. Ha avuto anche una carriera come attrice. Debutta nel 1967 nel film Quando dico che ti amo e nel corso degli anni ha partecipato a diverse pellicole tra cui Il Bi e il Ba, E’ arrivato mio fratello e Anni 90 Parte II. La zia è Nicoletta Elmi, attrice protagonista di diversi film horror cult degli anni ’70 tra cui Profondo rosso. In molti ricordano Maria Giovanna Elmi anche per la partecipazione nel 2005 alla terza edizione del reality show L’Isola dei Famosi dove si è piazzata al terzo posto.

Video su questo argomento "Inno della pettegola": Platinette e Gay omaggiano Franca Valeri TMNews

Per quanto riguarda la sua vita privata, il suo primo grande amore arriva nel 1969, a 29 anni. Maria si sposa (non è noto il nome del primo marito) ma poco dopo la sua relazione naufraga, e così la showgirl rimane sola per ben 8 anni. Il suo secondo matrimonio viene celebrato nel 1993, sul Monte Lussari presso Tarvisio, a Udine: una location molto particolare, a ben 1900 metri di altezza. Il marito è Gabriele Massarutto, industriale originario del Friuli Venezia Giulia, che ha conosciuto durante una registrazione di Sereno Variabile. Non ha figli, e in una vecchia intervista Maria Giovanna ha confidato di aver dovuto rinunciare a questo sogno "a causa di un intervento. Ha cancellato un sogno. Me ne sono fatta una ragione contenta di essere viva", ha sottolineato.

Verissimo, Ornella Vanoni tra gli ospiti di Silvia Toffanin: poi Elisabetta Canalis e Joaquin Cortes

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.