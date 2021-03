Rula Jebreal, la figlia Miral con Davide Rivalta: le storie con Julian Schnabel e Arthur Altschul jr

20 marzo 2021 a

Rula Jebreal è una giornalista e scrittrice, molto apprezzata dal pubblico. Nata ad Haifa (Israele) il 24 aprile 1973, sotto il segno zodiacale del Toro, con lei che aveva 5 anni, suo padre, di origini nigeriane, ha deciso di affidarla ad un orfanotrofio assieme alla sorella Rania quando la loro mamma Zakia, che aveva subito terribili abusi durante l’infanzia, si è suicidata annegando in mare.

Qui Rula ha vissuto momenti davvero terribili, fin quando in orfanotrofio non ha conosciuto Hind Husseini, diventata la sua maestra di vita. Dopo il diploma, preso nel 1991 nel collegio Dar-At-Tifel di Gerusalemme, la giovane si è trasferita in Italia. Grazie ad una borsa di studio, si è laureata in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Bologna. Poco dopo ha inizio la sua carriera di giornalista. Diventata esperta in politica estera, si è occupata a lungo del conflitto mediorientale e si è esposta come militante del Movimento palestinese per la democrazia e la cultura. E' stata anche coconduttrice a Sanremo 2020, dove ha realizzato un toccante monologo sulle donne.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Rula è piuttosto riservata, ma sappiamo che ha avuto una relazione con l’artista Davide Rivalta, dalla quale è nata sua figlia Miral. Dapprima si è trasferita a Roma assieme alla ragazzina, poi ha vissuto per molti anni a New York assieme al compagno Julian Schnabel, un famoso regista che aveva conosciuto nel 2007. Nel 2013, Rula Jebreal si è sposata con il banchiere americano Arthur Altschul Jr., ma la loro storia d’amore non è durata a lungo. Nel 2016, infatti, i due hanno divorziato. A quanto pare, la giornalista abita ancora a New York, ma non sono rare le sue apparizioni in tv nel nostro Paese, proprio come quella a Sanremo. In quella circostanza, secondo Dagospia, avrebbe ricevuto un cachet di 25mila euro.

