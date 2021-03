Luigi Mastroianni, l'amore con la fidanzata Anna Scuderi: la storia del fratello Salvo

20 marzo 2021 a

Luigi Mastroianni è un dj italiano, che ha iniziato la sua carriera in tv partecipando come tronista a Uomini e donne, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nato a Catania il 19 dicembre del 1995 sotto il segno zodiacale del Sagittario, ha una grande passione per la musica ed ha avviato appunto anche la sua carriera come dj. Luigi ha raggiunto la notorietà corteggiando a Uomini e Donne prima l’influencer Sara Affi Fella e poi diventando il tronista della stagione successiva. Qui scelse Irene Capuano ma fra i due la storia non è decollata e dopo pochi mesi dalla scelta le loro strade si sono infatti divise.

Ora Luigi sembra aver trovato la felicità in amore con Anna Scuderi: lei ha già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia ed ha conosciuto il fratello minore di Luigi. Lo stesso ex tronista ha voluto presentarla ufficialmente attraverso alcuni scatti condivisi dal suo profilo social.

"Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa", aveva scritto sul suo profilo Instagram. Sempre restando sulla sua vita privata, Luigi è molto legato al fratello Salvo, affetto dalla sindrome di Down, che lo ha accompagnato in diverse puntate del suo trono e che compare regolarmente sul suo profilo Instagram. Luigi ha sempre fatto della battaglia a favore dell’inclusione uno dei suoi punti cardine. Andrea Zelletta, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, avrebbe rivelato come a sostenere il provino per entrare nella casa, ci sarebbe stato anche Luigi Mastroianni. Provino evidentemente andato male. Mastroianni sarà ospite sabato 20 marzo a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5.

