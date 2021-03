Luca Ward, dai lavori come facchino e benzinaio ai matrimoni con Claudia Razzi e Giada Desideri

20 marzo 2021 a

Luca Ward è un attore e doppiatore italiano, tra i più famosi e apprezzati dal pubblico per la sua voce. Nato a Roma, precisamente a Ostia, il 31 luglio 1960, sotto il segno del Leone, sognava di diventare un pilota, ma ha iniziato sin da subito a seguire le orme del padre, Aleandro Ward, grandissimo doppiatore italiano che fa appassionare Luca sin da piccolo al mondo del doppiaggio. Ma non è solo Aleandro a trasmettere questa passione al figlio; anche il nonno di Luca, Carlo Romano, fa mestiere di doppiatore.

Luca a 13 anni perde il padre e per poter continuare a pagare i suoi studi inizia a lavorare come facchino, venditore di caramelle e benzinaio. Ma nel suo percorso scopre di avere un’altra grande passione: quella della recitazione. Inizia la sua carriera da attore di teatro e, con l’andare del tempo, riesce ad entrare nel mondo della televisione fino ad arrivare al cinema. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ward si è sposato una prima volta con Claudia Razzi, anche lei doppiatrice, e dal loro matrimonio è nata la figlia Guendalina.

Dopo 25 anni di relazione, il loro matrimonio è però finito. In seguito Luca si è innamorato di Giada Desideri, attrice di teatro, televisione e cinema, e nel 2007 dal loro amore è nato il loro primo figlio, di nome Lupo. Due anni dopo diventano genitori per la seconda volta di Luna. Nel luglio del 2013 hanno deciso di convolare a nozze: la coppia si è sposata il 7 luglio in Campidoglio e il 10 a Fregene. Giada Desideri ha recitato per la prima volta a 13 anni, in Un ragazzo in Calabria, di Luigi Comencini. Poi ha lavorato in tv, in particolare in Un posto al sole, Don Matteo e Gente di mare. Ha anche pubblicato un libro dal titolo Stalking. Tra le curiosità su Luca Ward, nel 2010 è diventato un concorrente de L'Isola dei famosi. A distanza di una settimana ha tuttavia abbandonato il programma a causa di un problema alla colonna vertebrale, provocato da un tuffo dall'elicottero.

