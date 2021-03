Linea Verde Life, Daniela Ferolla e Marcello Masi a Firenze fra capolavori e cibo

20 marzo 2021 a

Un viaggio suggestivo alla scoperta di capolavori e gusto. E' la nuova trasmissione di Linea Verde Life di Rai1 che va in onda oggi, sabato 20 marzo 2021, alle ore 12.20. Un viaggio che ci porta alla scoperta di Firenze.

"Ripartire, riqualificare, valorizzare il patrimonio, attraverso il territorio e con la progettazione di soluzioni sostenibili: vivere la città oggi significa ricominciare dalle proprie risorse per rispondere alle esigenze del futuro. Ne è l’esempio Firenze, una città iconica, dalla bellezza senza tempo, che in questo momento di rinascita mette in campo ricerca, riqualificazione e anche nuovi assetti urbani", annuncia la Rai nella nota di presentazione di una trasmissione davvero popolare.

E' di questo che si parla a “Linea Verde Life”, in onda oggi sulla rete ammiraglia della Rai e condotta da una coppia amata come Daniela Ferolla e Marcello Masi. Immersi una cornice unica dal punto di vista artistico e monumentale, descriveranno un itinerario inedito e sorprendente, per raccontare il luogo dove storia, imprenditoria, gastronomia rappresentano da sempre una forza attrattiva senza pari. Ampia la pagina riservata alla tavola e al cibo di strada con i sapori distintivi della cucina toscana, protagonisti anche della ricetta di Federica de Denaro. Linea Verde Life porta ogni settimana alla scoperta di luoghi più o meno conosciuti attraverso un percorso fatto sempre di grande originalità nella scelta degli itinerari e dei personaggi. Una trasmissione che, come nel caso di questa che oggi arriva a Firenze, che conquista un pubblico molto trasversale in considerazione dei temi più disparati sui quali si sofferma di volta in volta. Tutto è condito da conduzioni competenti e spassose che portano il pubblico in realtà meravigliose della nostra italia. Questa puntata su Firenze, ne è di certo un esempio. Capolavori, innovazione, gusto: ci sono tutti gli ingredienti per rimanerne incantati.

