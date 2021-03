Ascolti tv venerdì 19 marzo, vittoria per Serena Rossi con la sua Canzone segreta: sfiorati i 4 milioni

20 marzo 2021 a

Canzone segreta, lo show di Rai1 presentato da Serena Rossi, ha vinto la sfida del prime time di venerdì 19 marzo. La trasmissione ha ottenuto il 17,4% di share con 3.984.000 spettatori. Gli ospiti del programma sono stati Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell'emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.

L’ospite è appunto accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorrono i momenti più importanti della sua vita. Per quanto riguarda gli altri programmi, su Canale5 Ciao Darwin 8 Terre Desolate in replica ha raccolto davanti al video 2.458.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 1.119.000 (5.2%).

Su Italia1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.443.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Titolo V ha intrattenuto 463.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 Quarto Grado ha invece totalizzato un ascolto medio di 1.327.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Propaganda Live ha fatto registrare 1.039.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 Inferno ha segnato l’1.9% con 446.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.376.000 spettatori (5.3%). E ancora, su Rai4 Il Giustiziere della Notte si è fermato al 2.4% con 611.000 spettatori e su Rai Premium Enrico Piaggio Un Sogno Italiano si è portato a casa l’1.4% con 360.000 spettatori. Infine su La5 la replica de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi ha totalizzato lo 0.9% con 170.000 spettatori.

