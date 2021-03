Amici 2021 Serale, concorrenti, squadre e giudici: esordio su Canale5

20 marzo 2021 a

Attesa per il via di Amici 2021 Serale, previsto per questa sera, sabato 20 marzo 2021 su Canale 5. Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei Kolors sono intanto i tre nuovi giudici della trasmissione di Maria De Filippi. Lartista francese Stephane Jarny è invece il nuovo direttore artistico e coreografo dello show. Ospiti l’attrice, Sabrina Ferilli e i comici Pio e Amedeo.

Sono 17 i ragazzi che partecipano al Serale gareggiando per la vittoria. Quest’anno la formula prevede tre squadre formate ognuna da due Prof: Alessandra Celentano è in coppia con Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini affianca Arisa, e Veronica Peparini guida la squadra con Anna Pettinelli.

Ogni coppia di Prof porta nel proprio team gli allievi con i quali ha lavorato durante il percorso quotidiano. Quindi con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci saranno Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula (cantanti) e Tommaso e Serena (ballerini). Con Arisa e Lorella Cuccarini ci saranno Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla (cantanti), Rosa, Martina e Alessandro (ballerini), con Anna Pettinelli e Veronica Peparini ci saranno Aka7even (cantante), Giulia e Samuele (ballerini).

Una novità di questa stagione che fa il debutto stasera sulla rete ammiraglia Mediaset, è stata l’utilizzo delle classifiche: graduatorie stilate dalle radio, dalle etichette discografiche da esperti artisti musicali e da grandi nomi della danza nazionale ed internazionale che hanno permesso durante il lungo percorso preparatorio di conoscere come il mondo esterno li giudica, li valuta dandogli una possibile proiezione di ciò che li aspetta. A oggi sono 21 i brani inediti pubblicati da Amici con i talent che partecipano al Serale.

