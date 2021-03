Tv Talk, Bollani e Veronica Cenni tra gli ospiti di Massimo Bernardini: poi Monica Guerritore e Luxuria

20 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento su Rai3 con Tv Talk, lo show condotto da Massimo Bernardini. Nella puntata di sabato 20 marzo, tra i temi di apertura ci saranno il ritorno sulla scena mediatica del nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, e il ruolo informativo della televisione nel caso Astrazeneca. Assieme al conduttore ci saranno Lucia Annunziata e Massimo Cirri, i quali si soffermeranno sullo stop al vaccino di questi giorni e su quale ruolo ha giocato l’informazione in vicende tanto delicate, specialmente per il periodo che stiamo vivendo.

Uno spazio verrà dedicato anche alla Giornata in memoria delle vittime del Covid, con la presenza e il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Successivamente Riccardo Bocca, Maria Volpe e Paola Marella commenteranno il makeover delle abitazioni, un genere tv che in questo periodo storico ha assunto una nuova valenza narrativa. Tra gli ospiti inoltre di Bernardini, anche Stefano Bollani e Valentina Cenni che presenteranno il loro ultimo programma Via dei Matti Numero 0. Sveleranno i meccanismi segreti della sua messinscena. I due sono pure compagni nella vita e sono stati ospiti recentemente anche di Da noi A ruota libera domenica scorsa da Francesca Fialdini.

Con loro ci sarà anche Pino Strabioli per parlare della nuova tendenza del genere fiction: il racconto delle vite e della carriera di cantanti e musicisti. Infine, sarà presente anche Monica Guerritore che parlerà della nuova serie Sky Speravo de morì prima sulla vita di Francesco Totti; l'attrice interpreta la madre dell'ex capitano della Roma, mamma Fiorella. Gli altri protagonisti sono Pietro Castellitto (figlio di Sergio e che interpreterà lo stesso Totti) e Greta Scarano, che sarà Ilary Blasi. Infine a Tv Talk ci sarà Vladimir Luxuria, che interverrà sulla partenza dell’edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale5 e condotta da Ilary Blasi.

