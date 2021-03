Justine Mattera, dal matrimonio con Paolo Limiti ai due figli con il marito Fabrizio Cassata

20 marzo 2021 a

Justine Mattera è una showgirl di origini statunitensi ma ormai da anni in Italia. Classe 1971, nata il 7 maggio a Rockville Centre, New York, sotto il segno del Toro, Justine è appunto una showgirl televisiva e attrice che ha sedotto il cuore degli italiani grazie alla sua straordinaria bellezza e a curve mozzafiato. Ha esordito nel piccolo schermo al fianco di uno dei parolieri più amati dagli italiani: Paolo Limiti, che ben presto diventerà suo compagno di vita e di cui lei sarà sempre musa ispiratrice (lui la paragonò addirittura a Marilyn Monroe).

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2000, l'attrice e Paolo Limiti si sono sposati, ma il matrimonio è durato solo due anni nonostante la coppia abbia poi mantenuto comunque buoni rapporti. Justine Mattera, intervistata tempo fa da Nuovo a proposito della fine del loro matrimonio, racconterà: “Paolo Limiti mi ha inventato un lavoro. Gli voglio un bene dell’anima. E' una persona speciale, per la sua intelligenza, il suo senso dell’umorismo, la sua cultura, il suo cuore. Non voleva avere dei figli ed io invece volevo essere mamma", ha sottolineato. Limiti è morto nel 2017. Nel 2009 Justine ha sposato l'imprenditore Fabrizio Cassata e da lui ha avuto due figli: Vivienne Rose e Vincent. La relazione tra i due è andata avanti tra non pochi alti e bassi ma, come spiegato dalla stessa Mattera, è stata proprio la nascita del suo secondo figlio a salvare il matrimonio: “Tra noi regnavano tensione, nervosismo, insoddisfazione e la nostra relazione si sgretolava giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi. La svolta è avvenuta con il secondo figlio: quando ho smesso di mettermi davanti a tutto e a tutti e mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia. Così abbiamo lasciato a Roma e siamo tornati a Milano”, ha raccontato a Nuovo in una vecchia intervista. Justine quest'anno festeggerà i suoi 50 anni.

