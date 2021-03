Arisa, foto sexy prima di Amici Serale: stupisce ancora in slip e reggiseno

20 marzo 2021 a

Arisa single e sexy. Stupisce ancora con uno scatto che ha infiammato Instagram. Una foto pubblicata a poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Amici Serale che va in onda stasera, sabato 20 marzo 2021, su Canale 5.

Poco prima del debutto in prime time, Arisa ha deciso di stupire e far discutere con questa foto con una dida a corredo eloquente: “Body, più positive di così?”. I commenti si sono moltiplicati nel giro di pochi minuti. Molti hanno posto l'attenzione sulle sue forme, sulla sua sensualità che esce ancora più determinata adesso che è single. Una scatto che arriva dopo altre foto nelle quali Arisa era apparsa in pose hot. La brava cantante ci ha preso gusto e di questi tempi è un personaggio sia in tv (dal Festival di Sanremo a Domenica In), che sui social dove i fan attendono ogni suo post, in grado di stupire come questo appena pubblicato sul proprio account Instagram.

Arisa nel serale di Amici 2021 debutterà come prof al fianco dei suoi colleghi e dopo il successo di Sanremo 2021. La cantante è in questi giorni al centro di una serie di gossip e di rivelazioni sia per il successo ottenuto all’Ariston che per la sua relazione Andrea Di Carlo che ha annunciato la fine del loro fidanzamento. Arisa, che si è sciolta in lacrime a Domenica In per via del premestruo, secondo quanto lei stessa ha poi rivelato, ha parlato di cose fatte un po’ troppo in fretta. Adesso eccola alla conquista del web (c'è riuscita benissimo), con questa foto in reggiseno, slip e tacchi che ha scatenato subito gli ammiratori. Pronti a vederla questa sera sul piccolo schermo con la prima puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

