Lineabianca, alla scoperta della Valtellina: bellezza, cucina e la storia degli orsi

Un nuovo appuntamento, come ogni sabato, per "Lineabianca". Eccoci a un viaggio affascinante che va in onda sulla rete ammiraglia della Rai. È Bormio, nel cuore dell’Alta Valtellina, la località lombarda che viene esplorata da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi nella trasmissione che va in onda sabato 20 marzo alle 14 su Rai1. Quota 3095 metri sul livello del mare: è questa la vetta del monte Scorluzzo, nel gruppo dell’Ortles, visitata con una guida alpina. Oltre 25 ettari di estensione, l’emozione di osservare gli animali in libertà, in totale sicurezza: nell’area dell’Osservatorio Eco-faunistico Alpino di Aprica, la storia a lieto fine di Bernardo e Luisa, due meravigliosi esemplari di orso bruno che sono arrivati da un sequestro in Bulgaria dove erano detenuti in condizioni di degrado e maltrattamento.

Si tratta di un’enorme roccia che conserva più di 5000 figure incise, un viaggio tra arte rupestre, archeologia, castelli e natura: circondati da muretti a secco e terrazzamenti coltivati a vigneti, fra i comuni di Grosio e Grosotto, il fascino del Parco delle Incisioni Rupestri, la più importante testimonianza del passaggio di antichissime popolazioni in Valtellina.

Un’altezza di 138 metri, un invaso artificiale di 50.000.000 metri cubi d’acqua: a 1.484 metri sul livello del mare, incastonata in un suggestivo scenario naturale tra le Alpi Orobie, la diga del Frera, monumentale opera di ingegneria adibita alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un pasto completo, sostanzioso, che un tempo si mangiava solo nei giorni di festa: a Vervio, storia, curiosità e preparazione dei pizzoccheri, prelibato piatto della tradizione culinaria Valtellinese. “Capire la vera realtà in cui vivevano e le difficoltà in cui operavano i soldati sul fronte alpino durante la Grande Guerra”: sul monte Scorluzzo, l’eccezionale scoperta di un ricovero austriaco perfettamente conservato, e pezzo forte del patrimonio storico del costruendo museo della guerra che sorgerà a Bormio. La Valtellina, è pronta a stupire. Questa trasmissione vuole dimostrarlo.

